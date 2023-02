Séisme en Turquie et en Syrie : le bilan dépasse les 16 000 morts, selon des bilans officiels diffusés jeudi 9 février, alors que les recherches se po



Le bilan du séisme qui a frappé lundi la Turquie et la Syrie a franchi le seuil des 16 000 morts, selon des bilans officiels diffusés jeudi 9 février, alors que les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des rescapés dans un froid glacial. 12 873 personnes sont décédées en Turquie et 3 162 en Syrie, selon les autorités et des sources médicales, portant à 16 035 le nombre total de victimes.





Le bilan s'alourdi

Les recherches continuent dans le froid

Les 72 premières heures sont cruciales pour retrouver des survivants, rappelle Ilan Kelman, chercheur en catastrophes naturelles à l'University College de Londres. A Gaziantep, ville turque proche de la frontière avec la Syrie, les survivants du séisme affrontent des températures glaciales, à -5°C. Des gymnases, des mosquées, des écoles et des magasins ont accueilli des rescapés pour la nuit.





Twitter rétabli en Turquie

L'accès au réseau social a été rétabli jeudi après avoir été bloqué pendant une douzaine d'heures sur les principaux fournisseurs de téléphonie mobile turcs. La remise en service est intervenue peu après un tweet du patron du réseau social, Elon Musk, selon lequel "Twitter a été informé par le gouvernement turc que l'accès sera réactivé sous peu".





Erdogan critiqué

En visite dans la région, le président Recep Tayyip Erdogan a esquissé mercredi un mea culpa face à la montée des critiques. "Bien sûr qu'il y a des lacunes, il est impossible d'être préparé à un désastre pareil", a-t-il estimé. Depuis le tremblement de terre de lundi, la police turque a arrêté une douzaine de personnes pour des publications, sur les réseaux sociaux, critiquant la manière dont le gouvernement a géré la catastrophe.





A Antakya, des centaines de corps déposés sur un parking

Sur le parking du principal hôpital d'Antakya, grande ville de la province d'Hatay, en Turquie, l'AFP a dénombré mercredi soir près de 200 corps alignés, parfois enroulés dans de simples couvertures, disposés de part et d'autres des tentes où opèrent des soignants venus de tout le pays et parfois de l'étranger.





