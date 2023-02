Séisme en Turquie et en Syrie : le bilan s'alourdit à plus de 1 500 morts

Un violent séisme, de magnitude 7,8, a frappé la Syrie et la Turquie à l'aube lundi 6 février. Dans le nord de la Syrie, près de 560 personnes ont perdu la vie et plus d'un millier d'autres ont été blessées, selon des bilans provisoires communiqués par un média d'Etat et des secouristes en zone rebelle. En Turquie, au moins 912 personnes ont perdu la vie, d'après le président Erdogan, qui dénombre également plus de 5 000 blessés, et plus de 2 800 bâtiments effondrés. L'épicentre du séisme se situe à Pazarcik, dans le sud-est de la Turquie.