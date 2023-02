Le Parti RADHI appelle le Front Commun à la raison et à s’inscrire au dialogue prôné par le Chef de l’Etat

COMMUNIQUE DU PARTI RADHI





Pendant que son Excellence le Président Azali Assoumani s’apprête à assurer la présidence de l’Union Africaine, gage de confiance et de crédibilité de notre jeune Etat dans les sphères régionales et internationales, le pouvoir en place s’emploie à consolider le processus démocratique engagé conformément à la Constitution révisée en 2009 et en 2018, en adoptant les réformes nécessaires à créer toutes les conditions idoines afin que les prochaines échéances électorales nationales soient plus apaisées et transparentes.





Ces réformes issues du dialogue entre tous les comoriens, initié par le Chef de l’Etat, offrent au pays une législation électorale inclusive et valorisent l’opposition politique par l’institution de son statut avec les droits et privilèges y attachés.





Paradoxalement, certains membres de l’opposition ayant décliné leur participation au dialogue, en panne de propositions pour l’alternance politique et en manque de soutien populaire, se plaisent à prédire le chaos à l’occasion des prochaines élections en cultivant le spectre de l’affrontement direct entre leurs partisans et ceux du pouvoir.





Ils ne cessent ces derniers temps, dans leurs rassemblements politiques, d’appeler à la désunion et à la guerre civile. En effet, A Iconi, comme à Mtsangadjou ya Dimani, le prétendu Front Commun de l’opposition, dépourvu de raison politique et rongé par l’appétit du pouvoir, n’hésite pas à prôner l’insurrection et les coups d’Etat, des pratiques anti-démocratiques des temps révolus.





Il est temps que cette opposition se ressaisisse car le principal objectif d’un parti est d’accéder au pouvoir par la voie des Urnes. De quoi craint-t-elle ? Comment peut-elle claironner, à tout bout de champs et à longueur de journée qu’elle vient de trouver une unité et en même temps agiter le chiffon rouge d’une guerre civile ?





Distillant des informations volontairement galvaudées sur le code électoral, cette opposition déboussolée ne manque aucune occasion pour appeler la population à bloquer par la force le processus électoral à venir en invoquant une prétendue expectative de fraude à un an des élections présidentielles et des gouverneurs.





Le parti RADHI est scandalisé par les propos des leaders de l’opposition tenus à Iconi et à Mtsangadjou ya Dimani et condamne fermement de tels agissements qui font le lit de la haine, de la violence politique et de l’instabilité de notre pays au risque de compromettre la cohésion sociale et le vivre ensemble des comoriens.





Le parti RADHI, attaché aux principes républicains et démocratiques, à l’unité, à la paix, à la sécurité et à la stabilité de notre cher pays, est inquiet de la surenchère verbale et des dérives du discours de cette opposition au cours de ces derniers temps.





Le parti RADHI croit en la sagesse et la maturité politique du peuple comorien qui a toujours su mettre en avant l’intérêt général pour le progrès socio-économique du pays.





Enfin le Parti RADHI appelle cette frange de l’opposition à la raison, à se ressaisir et à s’inscrire au dialogue prôné par le Chef de l’Etat, son Excellence AZALI Assoumani dont la volonté et la capacité d’œuvrer pour la Paix et l’Unité du pays sont reconnues par la population et la communauté internationale.





Moroni le 10 février 2023