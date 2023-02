Le bilan, toujours provisoire, dépasse désormais les 5000 morts en Turquie et en Syrie

Plus de 5000 personnes sont mortes en Turquie et en Syrie après un séisme de magnitude 7.8 et ses répliques. Le froid et la nuit compliquent les opération de secours sur fond de mobilisation internationale.





23 millions de personnes pourraient être concernées. "Les cartes des événements montrent que 23 millions de personnes sont potentiellement exposées, dont environ 5 millions de personnes vulnérables", a déclaré une responsable de l'Organisation mondiale de la santé, mardi. L'OMS promet son soutien sur le long terme après l'envoi d'aide d'urgence.





Le bilan s'alourdit à plus de 5 000 morts

Selon le dernier bilan officiel, plus de 5 000 personnes ont trouvé la mort dans la catastrophe, dont 3 419 en Turquie, selon l'organisme officiel de secours turc (Afad), et 1 602 en Syrie, selon le gouvernement et les secouristes. Rien qu'en Turquie, les autorités ont dénombré près de 5 000 immeubles effondrés.





Trois grosses secousses

Plusieurs nouveaux tremblements de terre ont été enregistrés lundi et dans la nuit. Une réplique, de magnitude 5,5, a été ressentie à 4h13 ce matin près de Gölbasi, dans le sud de la Turquie. Lundi, une plus forte secousse encore, de magnitude 7,5, avait frappé le sud-est de la Turquie à la mi-journée. Son épicentre était situé près de la ville turque d'Ekinozu, à une centaine de kilomètres au nord du premier tremblement de terre. Dans la journée de lundi, pas moins de 185 répliques ont été enregistrées, consécutives aux premières secousses.





L'aide internationale à la Turquie en chemin

Les premières équipes de secouristes, de France et du Qatar notamment, doivent arriver mardi. Les Français envisagent de se rendre en particulier à Kahramanmaras, épicentre du premier séisme, région difficile d'accès et profondément meurtrie, ensevelie sous la neige. Deux détachements américains de 79 secouristes chacun se préparaient lundi à se rendre sur place, selon la Maison Blanche. Sept autres pays de l'Union européenne vont envoyer des sauveteurs. De nombreux autres Etats ont proposé leur assistance, dont l'Ukraine et la Russie.





La Russie et l'ONU au secours de la Syrie

L'appel lancé par les autorités de Damas a été surtout entendu par son allié russe, promettant des équipes de secours "dans les prochaines heures", alors que, selon l'armée, plus de 300 militaires russes sont déjà sur les lieux pour aider les secours. L'ONU a également réagi, mais en insistant sur le fait que l'aide fournie irait "à tous les Syriens sur tout le territoire", dont une partie n'est pas sous le contrôle du gouvernement. La France, l'Allemagne ou les Etats-Unis ont également promis de secourir les victimes syriennes sans pour autant déclencher immédiatement les secours.





Avec BFM TV et France Télévisions