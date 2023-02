La rédaction de La Gazette des Comores menacée par des individus « d’Iconi ». Deux individus se présentant comme originaires de la ville d’Iconi se so



Communiqué





La rédaction de La Gazette des Comores menacée par des individus « d’Iconi »





Deux individus se présentant comme originaires de la ville d’Iconi se sont présentés aux locaux de La Gazette des Comores ce mercredi 8 janvier 2023 aux environs de 10h. Ils sont venus avec un objectif très clair : mettre en garde la rédaction de La Gazette des Comores au sujet de Malouzini. Ces individus ont en effet dit aux journalistes présents à la salle de rédaction de « ne plus jamais parler de Malouzini ».





Et pour cause, dans un article paru en Une dans notre numéro du mardi 7 janvier, nous avons abordé la question du découpage électoral dont le texte venait d’être adopté par l’Assemblée nationale. Nous avons choisi comme titre « Malouzini, ni Moroni, ni Iconi ». En effet, alors que dans le projet de loi initial cette zone comprise entre Moroni et Iconi était rattachée à la capitale de l’Union, les députés ont fait le choix de la laisser libre. Donc officiellement Malouzini n’est rattaché ni à Moroni, ni à Iconi.





Et si nous, rédaction de La Gazette des Comores « osons » une nouvelle fois mentionner Malouzini dans les colonnes de notre journal, notre siège « sera réduit en poussière (Sic) ». Nous condamnons ces intimidations et ce comportement d’un autre temps, et appelons les autorités compétentes à se saisir de cette affaire qui menace la liberté d’informer.





La Gazette des Comores