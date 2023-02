Déclaration des forces vives de l'opposition comorienne au sein de la diaspora en France





Paris le 5 février 2023





Ce dimanche 5 février 2023, s'est tenue à Gentilly dans le Val de Marne (94), sous la présidence concertée de Mr Mohamed Chaher ben Saïd Massound, une réunion extraordinaire de l'opposition comorienne de la diaspora toutes tendances confondues, acte rare pour mériter d’être souligné avec insistance.





Ce sursaut républicain répond, d'une manière ferme et sans équivoque, au péril incarné par Azali Assoumani et ses acolytes et qui se traduit, quotidiennement, sous différentes formes de provocations et de défis lancés à la face de la Nation toute entière et de l'opposition nationale en particulier, au mépris des règles élémentaires et des textes fondamentaux d'un État de droit.





Lors de cette réunion, prenant à bras le corps ses responsabilités, l’opposition décida de conjurer ses démons, de transcender ses divergences en faisant face à la principale problématique par la pose - sans détours - de la question de son rassemblement et le choix préalable de son leadership qui constituent deux sujets épineux et qui ont toujours caractérisé le point d'achoppement à toute initiative d'unité des forces de l'opposition comorienne.





Avec courage, réalisme et lucidité, l'ensemble des participants se sont tenus à répondre à ces deux questions à l'ordre du jour, en exprimant d'une part, sa volonté massive et assumée au rassemblement de toutes les forces politiques nationales et, d’autre part, à la désignation à l'unanimité d'un chef unique de l'Opposition nationale en la personne de l'ex vice- président Mohamed Ali Soilihi alias Mamadou.





De ce choix de la raison de l'expérience face à toute épreuve, la mission de cette nouvelle dynamique unitaire consiste à mettre un terme -sans délais - à l’élan dévastateur entrepris par le régime fasciste et dictatorial du colonel Azali Assoumani et ses sbires, par tous les moyens appropriés. C'est une priorité absolue de mettre fin à la prise en otage de nos institutions démocratiques, de rétablir les libertés fondamentales au peuple comorien et de rendre sa dignité à notre Nation





Le président de séance,

Mohamed Chaher Ben Saïd Massonde





Le secrétaire de séance,

Kamal Abdallah Salim