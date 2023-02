Azali à la tête de l’U.A : Un symbole fort pour les Comores

Votre Excellence, Monsieur le Président de l’Union Africaine, Azali Assoumani Votre Excellence, Monsieur le Président de l’Union Africaine, Azali Assoumani





Félicitations pour votre élection à la tête du continent.





Les Comores entrent dans l’Histoire de la gouvernance africaine et c’est le président Azali Assoumani qui les y amène ce 18 février 2023. Ainsi, il devient le 21ème chef d’Etat à présider cette institution qui a remplacé l’OUA depuis le 9 juillet 2002.





En quoi cette élection du Président Azali Assoumani est-elle un symbole, un honneur et une opportunité pour les Comores ?





Un symbole fort pour les Comores





C’est en juillet 1975, à Kampala, que les Comores sont admises à l’OUA et 48 ans plus tard elles se retrouvent à la tête du continent. Très petites par leur taille (géographique, économique et sociale), les Comores montrent aujourd’hui qu’elles peuvent être grandes par l’action. Et ceci a été possible, avouons-le, grâce à la volonté d’un homme, son Excellence le président Azali Assoumani.





Être le président d’un milliard et quatre cents millions d’être humains, n’est pas une opportunité donnée à tout le monde. Et même si c’est la partie de l’humanité qui est le plus dans la nécessité matérielle, cela doit faire rêver les plus puissants de ce monde.





Certes, il s’agit d’un mandat d’un an durant lequel aucun magicien ne peut résorber les problèmes de tout un continent. Même les présidents des pays les plus avancés économiquement et technologiquement n’y arriveraient pas. Mais ceci est une analyse personnelle qui risque de ne pas être partagée par les mauvais perdants qui eux, souhaiteraient voir Azali Assoumani échouer dans son pays et sur le continent. Seulment, il faut se demander si la réussite du président dans son pays et à la tête de l’Afrique n’est pas aussi celle de tous les Comoriens.





Un honneur pour les Comores





L’élection de son Excellence Azali Assoumani à la tête de l’Union Africaine est un honneur fait au peuple comorien ; n’en déplaise à une opposition politique tournée vers le passé. Cet événement honore lesComores en les mettant sur le devant de la scène africaine et internationale. Certes, les esprits aigris, comme ceux qui veulent toujours écrire l’histoire avec une gomme, ne vont pas s’empresser pour dire du bien des Comores.





Mais malgré tout, ils ne pourront rien changer de l’idée que l’honneur revient au quatrième plus petit pays d’Afrique devant des géants comme le Kenya, la Tanzanie, Madagascar ou encore l’Algérie, même si tous ces pays n’ont pas candidaté.





Honneur aussi, car à compter du 18 février dernier, les Comores sont inscrites dans tous les agendas et registres officiels des différents pays et institutions du monde, comme pays présidant l’Union Africaine. A notre époque, aucun autre dirigeant comorien n’aura offert une aussi large visibilité de cet archipel à la planète entière. Certes, les enfants comoriens de la CAN 2022 ont mis à l’honneur notre pays à travers le monde entier et permis le renforcement d’un sentiment de fierté nationale. Mais personne n’oublie que cet exploit sportif fut accompagné par le même Azali Assoumani qui nous offre encore aujourd’hui un succès diplomatique international.





Une opportunité pour les Comores





Je ne suis pas mathématicien, mais si j’ai bien compris, c’est une fois tous les 55 ans que chaque état membre de l’Union Africaine peut accéder à la présidence. Autrement, il reste 24 ans devant nous pour finir ce tour. Et si les Comores étaient parmi les 4 derniers ? Et si l’organisation actuelle était amenée à être modifiée au cours des prochains 24 ans ? Et si une co-présidence était mise en place pour diminuer le temps d’attente… ? Autant de questions qui montrent que son Excellence le président Azali Assoumani a saisi une opportunité unique pour les Comores.





Sur le plan diplomatique, les rencontres à venir entre le président de l’UA et les grands de ce monde, seront aussi celles du chef de l’état comorien. Même si la mission principale sera celle de l’organisation africaine, ce sera toujours une opportunité pour les Comores.





Sur le plan économique, le président et ses équipes ont une occasion unique d’offrir davantage aux Comores l’accès aux marchés du continent et d’autres régions du monde. L’UA a de nombreux objectifs dont les plus prioritaires atteignent la vingtaine dans un agenda programmé jusqu’en 2063. Que ce soit en matière de croissance, d’infrastructures, de développement durable…, ce sont toutes des priorités pour les Comores. Aujourd’hui, qui est mieux placé pour plaider les causes du pays auprès des différents bailleurs et partenaires extérieurs?





Pour conclure, il n’y a aucune raison aujourd’hui qui peut nous empêcher de nous réjouir de cet exploit du président Azali Assoumani qui hisse les Comores à la tête de l’Union Africaine. Qu’on le veuille ou non, il a marqué l’Histoire de notre pays dans celle de l’Afrique. Par ailleurs, cette présidence a des enjeux non-négligeables. Les Comores prennent la tête de l’Afrique au moment où le continent est plus que jamais l’objet de toutes les convoitises. Les pays africains sont courtisés de plus en plus par les puissances dominantes.





Les richesses du continent ont souvent été une source des problèmes rencontrés par les populations. A l’intérieur de leurs pays, les Africains sont victmes des guerres, des famines et des soulèvements de toute nature ? Comment le nouveau président de l’UA pourra-t-il contribuer à la paix ? Je suis, en tout cas, sûr d’une chose, la réussite d’Azali Assoumani à la tête du continent sera celle de son pays également. Donc, on ne peut que lui souhaiter bonne chance dans ce jeu des puissances.





CHANFI MBAE Mohamed