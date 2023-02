Ali MZE AHMED, un inépuisable éducateur !





À l’image d’un Principal, d’un proviseur ou d’un digne et honorable Recteur d’académie, d’un Président d’Université ou d’un remarquable Doyen de Fac, le défunt DG du GSFA fût avant tout droit de stature dans ses traits et caractères, ferme dans sa pensée, net dans ses paroles, rapide dans ses discussions et décisions, méthodique, d’une éthique exigeante, foncièrement loyal et sincère, ennemi des compromissions, hautement compétent, profondément humain et juste. Il symbolise la réussite possible.





Ses qualités frappaient tous dès l’abord. Modeste, humble et courtois. C’est un homme sur lequel un pays entier devrait s’y attarder. Son parcours exemplaire inspire tant de générations et donne matière à réflexion. Diriger le GSFA pendant presque quatre décennies, une tâche plus qu’exaltante. Il s’est révélé à la fois pédagogue, gestionnaire, communicant, tant de critères qui ont sensiblement habité et considérablement façonné le personnage.





Devoir veiller et surveiller en permanence le sort d’une école et se préoccuper à offrir des disciplines de qualité à tous ses inscrits ont été ses devises, son leitmotiv. La bonne réputation acquise par le GSFA résulte incontestablement de son propre engagement.





Des indicateurs assez déterminants pour la trajectoire tracée ultérieurement par cette école qui domine le paysage éducatif national. Clairvoyant. Précurseur. Crédible, un homme du présent qui brillait pour ses études d’Histoire, son domaine d’érudition. En visionnaire et homme éclairé , il a rapidement su mesurer la portée et le poids des responsabilités qui reposaient sur ses épaules : frayer et garantir un chemin d’avenir à tous.





Des facteurs qui ont guidé et déterminé sa réussite et son efficacité. Des atouts majeurs qui ont permis sa longévité à la tête du GSFA. Un recordman. L’engagement sans réserve paie. Il puisa toute son énergie pour exercer le leadership éducatif requis, l’influence et l’autorité nécessaires pour les rendements productifs que l’on connaît désormais du GSFA et ce, par une subtile habileté dont il faisait montre. Un savant pionnier.





Il a fait du GSFA une institution clé du pays, une cheville ouvrière. Sous ses auspices, cet établissement de référence est devenu une horloge. Une horloge de très bonne tenue, de discipline surtout, d’organisation principalement, d’orientation, une horloge pour réussir, une horloge pour rendre de l’espoir à toute une population. Grâce à lui des carrières prometteuses de milliers d’inscrits se sont construites durablement.





Protecteur et soucieux de la sécurité des étudiants, il aura fait la démonstration durant les multiples grèves mais surtout au lendemain de l’assassinat du Président Abdallah lorsqu’il fallait gérer le flux des départs des étudiants qui se trouvaient dans l’enceinte de l’école à la mission catholique.





La gestion difficile de ces événements ont peut être dicté le choix du site de Hamramba lequel présente des garanties de sécurité et des pistes nombreuses d’évaluation en cas de nécessité mais aussi la taille pour faire face à une demande d’inscriptions qui devenait de plus en plus croissante.





Chez lui, tout respirait l’ordre, à commencer dans sa tête, son esprit. Il inspectait tout, son œil vigilant auscultait les moindres recoins du GSFA. Un exercice prenant pour lui, s’occuper de trois corps distincts à la fois : corps professoral allant de la maternelle au lycée en passant par le collège et le primaire , corps estudiantin et corps administratif sans compter le corps des parents et le Conseil d’Administration.





Sacerdoce pour cette fonction qui requiert des multiples visages : Un pari réussi pour l’accomplissement de ces missions à la fois pédagogiques et administratives.





Il a été à la hauteur des enjeux et des défis dans un contexte et des conjonctures inédits face à un système éducatif national qui décline progressivement de manière alarmante. Du Foyer Aouladil-Comores, lieu où l’établissement a fait ses premiers pas avec des maigres moyens à Hamramba après Mboueni, le Dirlo s’y était attelé à ses tâches avec professionnalisme.





Dès que la sonnerie de 07 H 30 retentit sur tous les couloirs de Mboueni comme de Hamramba, il parcourait toutes les classes de la maternelle, du primaire, du collège au lycée pour s’assurer de la présence effective des étudiants comme celle des enseignants au sein desdites classes.Signes d’un fin pédagogue, d’un responsable avenant et averti.





Il ne tolérait aucune minute de perdue sans apprentissage. Devant une classe vide de prof empêché ou en retard, aucun cours n’était annulé , il improvisait ce qui est ultérieurement devenu un rituel chez lui, il s’arrêtait et dictait un exercice à toute la classe : « Prenez une feuille, mettez conjugaison et mettez votre identité d’abord ». Une liste de verbes était lue par lui suivie de tous les temps dont il fallait conjuguer, il les ramassait pour la suite pour sa propre idée d’évaluation du niveau des étudiants. Il lutta aussi contre toute forme d’absentéisme et d’écarts de comportements.





Les périodes d’examen de fin d’année furent ses moments de stress particulièrement accru, on l’apercevait même en train de s’arracher quelques cheveux de son crâne lesquels partaient s’échouer sur sa table de travail. La finalité de son action, le plus grand taux de réussite. Un dirigeant atypique.





À chaque fin d’année, il avait à abattre un travail titanesque supplémentaire , celui de l’émargement et des observations manuscrites à devoir apposer sur tous les bulletins de chaque étudiant , sa signature nous était devenue si familière. Grâce sa personnalité marquante, il s’imposait à tous les étudiants, par sa culture vaste, sa rigueur, son exigence et sa fermeté. Exigeant pour soi, il l’était à l’égard des trois corps précités.





Sa probité et son honnêteté intellectuelle, des actes de foi inhérents à sa personne, ont constitué les gages de confiance, d’attractivité, d’attraction de l’établissement lequel affichait plein à chaque rentrée dès son ouverture à ce jour. On lui doit la solidité et la durabilité de l’édifice. Le GSFA est rapidement sorti de l’ombre dès son lancement grâce à ses inlassables efforts. Il se sera distingué, au fils des rentrées successives, comme un travailleur infatigable au service d’une formation de qualité, il s’y adonnera jusqu’au delà de ses propres forces, il ne s’offrait point de repos : sa vie entière fut consacrée au GSFA, son œuvre, un défi juste et fécond. La proximité de son domicile au GSFA a certainement joué à faire maintenir ce lien fusionnel entre lui et l’école, il dédia et consacra sa vie à l’établissement.





Suprêmement,il avait l’art de la conversation, les rares moments où il lui restait une minute d’échanges. Sa grande fierté se lisait sur les parcours divers qu’ont suivi plus tard ses anciens étudiants, sa joie ne se dissimulait pas pour cet homme qui avait son sourire caché au bout de ses lèvres.





Même aux symptômes de la fatigue, il se refusa tout arrêt de travail, toute question relative au GSFA représentait une lutte implacable à ses yeux. Il s’acharnait avec tout sacrifice au travail de plus belle pour ne ressentir aucune fatigue. Même à distance, il veillait minutieusement sur le fonctionnement et l’évolution de sa fierté, le GSFA.





Il livrera malheureusement le dernier combat de sa vie contre son propre corps dont il succomba. Son nom restera pour longtemps présent dans les cœurs de la population, ce qui est sans aucun doute synonyme d’excellence et de respect pour cet éducateur plein de bonté et d’exemplarité. Un modèle de réussite. Il a brillé de tous ses feux.





En cette pénible circonstance, exprimons notre douloureuse sympathie à l’endroit de ses proches et des prières pour le repos éternel et apaisé de l’âme du défunt. Nous contenons mal nos émotions que nous réfrénons tout en s’inclinant face à la seule volonté divine.





La mémoire de ce celui qui restera un parfait exemple de dévouement, de courage et de probité intellectuelle sera gravée dans les souvenirs de tous. Son image ne s’effacera pas.





En 2018, en marge de la fête Nationale du 06 juillet, à l’instar de l’artiste Soprano, l’illustre disparu a reçu des mains du Chef de l’Etat une des distinctions les plus honorifiques du pays, il a été élevé au rang de Chevalier de l’Ordre du Croissant vert, pour son investissement, ses nobles actions saluées de tous et reconnues par tous dans le secteur éducatif.





Ce qui traduit une reconnaissance par l’appareil étatique du travail accompli par le regretté.

Il aura accompli une mission divine, celle d’éduquer, d’enseigner, de former, puisse son âme être accueillie dans toute la Sainteté de Dieu.





Il rejoint ainsi Mme Sirine, Fundi Gaba, Hassan Mze, Youssouf Mze et consorts lesquels ont tout donné pour le Groupe Scolaire Fundi Abdoulhamid. Une équipe mobilisée et soudée.





Adieu Directeur !





Damed Kamardine