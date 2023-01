Une deuxième ambulance au profit de l'hôpital de Mitsamiouli

RASMI A REMPLI SA MISSION ET SON ENGAGEMENT ENVERS L’HÔPITAL DE PÔLE DE MITSAMIOULI : ARRIVEE DE LA SECONDE AMBULANCE LE LUNDI 30 JANVIER AU PORT DE MORONI





Comme nous l’annoncions lors de la cérémonie officielle du samedi 28 janvier 2023 à l’hôpital de pôle de Mitsamiouli sous forme de DUAN en raison du décès de Hassane Said Youssoul, la seconde ambulance est bien arrivée au port de Moroni. Merci et bravo à Ibrahim Mdahoma de RIZIKI TRANS SERVICE pour son professionnalisme et son engagement de toujours avec RASMI.





La direction de l’hôpital entreprend dès ce jour les démarches pour son dédouanement et la future mise en circulation du second véhicule. Merci au Ministre des finances pour son aide précieuse.





Nous saisissons cette occasion pour remercier nos adhérents NOTAMMENT notre doyenne Mme Amina Mansoib, Amina Mze Mohamed, Warida Madouhouli, Moinour Abderemane, Said Mohamed Ahmed (Papa Nabil), Fahami Abdallah Abdou, Ahmed Mbapandza et l’ambassadeur Mahamoud Soilihi pour leur forte implication à la préparation et à l’organisation de la cérémonie en collaboration avec le directeur de l’hôpital.





Nous remercions le préfet et le maire, le président d’Alqibla et son épouse, Fundi Ali Mdjanaheri, Abdallah Said Soilihi et Anziz Moindjie, Chabane Youssouf de la société Clairvoyance, Ahmed Youssouf Scotto, la page facebook « Narizidjuwe Facebook » et la Radio ADCS pour leur concours et l’ensemble de nos concitoyens et tous les invités qui ont honoré de leur présence à cette manifestation malgré le contexte douloureux.





Nous vous invitons à lire ci-dessous le discours que devrait prononcer Mme Amina Mze Mohamed et Said Mohamed Ahmed (Papa Nabil) au nom de notre association lors de la cérémonie.





Discours de RASMI lors de la cérémonie de remise des deux ambulances et des matériels d’équipement individuel offerts par le Centre Hospitalier Métropole Savoie à RASMI au profit de l’Hôpital de Pôle de Mitsamiouli.





Samedi 28 janvier 2023 à 9H30





Monsieur le directeur,

Monsieur le préfet,

Monsieur le maire de la commune de Mitsamihuli Ya Mboini

Messieurs les maires et élus des différentes localités,

Messieurs et Mesdames les responsables des structures médicales,

Messieurs et Mesdames les responsables des associations et de la société civile,

Messieurs et Mesdames les cadres, politiques et entrepreneurs

Mesdames et Messieurs,





Le 6 février 2021, du haut de ses 11 ans, la petite CHAZNA ZAKI ABDALLAH ABDOU a perdu la vie dans cet hôpital par manque d'oxygène et d'un service d'urgence digne de ce nom. MGU NAMREHEMU YA MLAZE MAHALA MEMA INSHALLH.





Ce drame a éveillé la conscience de nos concitoyens qui à l’unisson ont élevé leurs voix pour réclamer la mise à niveau standard de cet hôpital qui a connu sa gloire à l’époque de l’équipe Barnet et sous la direction de Hamissi Salim.





Fidèle à ses engagements pour le développement de Mitsamiouli et de sa commune, RASMI a entendu cet appel en dépêchant au mois d'août 2021 une délégation de ses cadres en visite privée aux Comores pour s'enquérir de l'état des lieux et de la situation de l'hôpital.





De là est née l’initiative de la section savoyarde (Chambéry-Aix) de s’approcher du Centre hospitalier Métropole Savoie de Chambéry avec l’appui technique de notre bureau national. Nos premiers échanges ont abouti à l’octroi d'un don de 2 ambulances et plusieurs palettes de matériels d'équipements de protection accordés à l'association RASMI au profit de l'hôpital de pôle de Mitsamiouli.





Aussitôt acté, notre association a lancé (l’Opération Chazna pour sauver des vies » les 27 novembre et 18 décembre 2021 à Paris et à Marseille. Des manifestations qui nous ont permis de lever les fonds nécessaires pour financer l’expédition et l’acheminement des deux ambulances et plusieurs centaines de cartons de matériels d’équipement de protection (tabliers, blouses, masques).





Au mois de novembre dernier, la première ambulance exposée ici a été dédouanée par la direction de l’hôpital. Elle est déjà opérationnelle. La seconde est attendue les prochains jours au port de Moroni.





Nous saisissons cette occasion pour remercier M. Florent CHAMBAZ, directeur général du Centre Hospitalier Métropole Savoie, Mme Mélanie GAUDELIER, directrice générale adjointe, M. Pierre DUBOIS et Mme Julie JOYEUX, respectivement directeur et directrice-adjointe à la direction Achats, logistique et de l’hôtellerie et leurs équipes et à la responsable du garage Mme PALLOT.

RASMI, la direction de l’hôpital et la commune de Mitsamiouli leur témoignons notre reconnaissance et notre gratitude.





Nos remerciements s’adressent ensuite à nos donateurs, les adhérents, sympathisants, amis de RASMI qui n’ont jamais failli quand il s’agit de contribuer au développement de notre ville et de sa commune. Une pensée particulière à notre transitaire RIZIKI TRANS SERVICES.





Enfin, Merci à Monsieur le directeur Zain-El Abidine et à ses équipes pour le précieux concours au dédouanement des véhicules et divers matériels dont les démarches ont été facilitées par le Ministre des finances de l’Union des Comores.





En vous remettant ces véhicules et ce matériel, nous osons espérer qu’ils sont et seront dans des bonnes mains et au service de nos populations.





En commun accord avec vous M. le directeur, nous avons décidé d’attribuer une partie des équipements (tabliers, blouses et masques chirugicaux) aux structures de santé de la région Mitsamiouli-Mboudé pour témoigner la solidarité de notre association à nos concitoyens.





Au titre de la solidarité et du partenariat avec des associations et villes comoriennes, permettez- nous de saluer la présence ici d’une délégation de Heroumbili, village du Hamahamet avec lequel RASMI collabore à la conception et l’élaboration d’un projet d’un centre de santé en partenariat avec l’Association des Heroumbiliens en Ile-de-France « AHIF ».





Je ne peux achever cette allocution, chers concitoyens sans rappeler brièvement les principales réalisations de RASMI et l’amour de notre association envers notre ville, notre commune et nos concitoyens.





En bientôt 12 ans d’existence, notre association en collaboration avec divers partenaires institutionnels (le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, le SIAAP), des ONG et diverses associations dont la PFAC 93, a réalisé plusieurs chantiers de grande envergure malheureusement ignorés de nos concitoyens.





Dans le domaine de l’éducation, notre association a investi 180 000 € pour la réhabilitation et la construction de salles de classes, de la médiathèque de l’école primaire publique Magaza.

Un secteur jugé malheureusement non prioritaire et non essentiel par nos élites et la population de notre localité.





Pour la préservation du littoral gravement menacé par la montée de la mer, nous avons répondu à l’appel de feu Dr Mahamoud Moussa (MGU NAMREHEMU) et l’UNAMIE en finançant la campagne de reboisement par l’achat de petits matériels et la prise en charge d’un salarié chargé de la surveillance des plants.





Nous avons été à l’origine de l’esquisse d’étude réalisée par notre feu beau-frère M. LEPAYSAN relative à la problématique de la protection et l’aménagement du littoral.

Un document remis au président du Conseil départemental du 93, M. Stéphane Troussel lors de sa réception à l’école Magaza.





Diverses démarches ont été effectuées et le sont toujours auprès d’institutions et différents partenaires mais elles n’ont pas encore abouti.





Malgré notre mise à l’écart sur la réflexion autour de ce projet, notre association ne baisse pas les bras sur ce dossier. Elle s’active pour trouver les expertises et financement indispensables à l’élaboration d’un dossier technique et financier viable pour la protection durable de notre ville et de nos populations.





Au mois de mai 2020, en pleine période de confinement, nous avons mobilisé en l’espace de 15 jours 7 vaillants couturières et couturiers de Mitsamiouli pour confectionner 3000 masques alternatifs pour un montant de 2200 euros remis à la mairie et destinés aux populations les plus fragiles, aux femmes du marché et au personnel soignant dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid 19.





A la veille de l’inauguration des routes secondaires, l’association RASMI s’estime très fière d’avoir contribué à hauteur de 29 000 € au financement de la réfection de ces routes. Malheureusement, nous déplorons profondément le manque de considération des organisateurs de cet évènement qui n’ont pas daigné nous informer ainsi que les autres composantes de la diaspora.





En partenariat avec la mairie de Mitsamiouli Ya Mboini, des travaux sont en cours pour la construction des toilettes publiques aux abords du marché communal avec le financement du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP), de la Mairie et RASMI.





Dans ce même établissement hospitalier, un projet expérimental sur lequel nous travaillons depuis 7 ans, financé par l’AFD, le SIAAP et le CD 93 à hauteur de plus de de 450 000 euros. L’appel d’offres est lancé en décembre 2022 et la date de remise des offres est prévue le 3 février prochain. Notre association, membre du comité de pilotage veille avec la direction de l’hôpital pour que ces travaux s’achèvent dans les temps impartis et que l’ouvrage soit inauguré cette année.





Enfin, pour la préservation de notre répertoire musical et l’épanouissement de notre jeunesse, SAMBECO et MI-SAMBECO comme les scouts Mawuwa de feu Nacerdine Abdourazak Moutu ont bénéficié de notre collaboration et soutien pour la sortie de leurs deux albums (BESHELEYA et BOUMBWA) qui mettent en valeur les talents de nos artistes des années 1960 à nos jours et l’achat de tenues pour les jeunes scouts.





Chers concitoyennes et concitoyens présents ici, RASMI vous remercie du fond du cœur et vous donne rendez-vous pour l’inauguration d’autres chantiers Inchallah. Pour un hôpital de qualité au service de nos concitoyens, Mitsamiouli peut aussi compter sur RASMI.





RASMI SIHWAMBA SHA SI URENDA.

Mitsamiouli, le 28 janvier 2023