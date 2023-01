Signature d'un accord de coopération entre les Comores et le Rwanda

COMMUNIQUÉ CONJOINT À L’ISSU DE LA SIGNATURE DE L’ACCORD GÉNÉRAL ENTRE L’UNION DES COMORES ET LA RÉPUBLIQUE DE RWANDA





Son Excellence Monsieur DHOIHIR DHOULKAMAL, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, chargé de la Diaspora et de la Francophonie de l’Union des Comores, s’est entretenu avec Son Excellence Docteur Vincent Biruta, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale de la République du Rwanda, dans le cadre d’une visite de travail.





Cette importante rencontre qui a eu lieu au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, témoigne du grand intérêt que les deux Autorités portent au raffermissement des liens de coopération entre les deux pays.





Au cours des échanges, les deux Ministres ont abordé des questions liées notamment à la coopération bilatérale, à l’actualité du continent et dans le monde. Ils ont également constaté avec préoccupation, la résurgence des conflits armés dans certaines parties du continent.





Ils ont exprimé leur volonté d’accompagner les initiatives régionales et continentales visant à la prévention et à la résolution des conflits sous l’égide de l’Union Africaine. Cet entretien qui s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse a permis aux deux Ministres d’exprimer leur satisfaction des excellentes relations d’amitié et de coopération qu’entretiennent les Comores et le Rwanda et de marquer leur volonté commune de les consolider davantage.





Dans le but du renforcement des bases légales de coopération, les deux Ministres ont signé l’Accord Cadre de Coopération.





Les deux personnalités ont convenu de poursuivre leurs efforts pour élargir leur champ de coopération dans les domaines d’intérêts communs par la mise en place d’une Commission Mixte Permanente dans un avenir proche qui sera défini par les deux Parties. Les deux Ministres se sont convenus d’élaborer un calendrier de travail pour l’examen et la signature des accords sectoriels.





Ils se sont félicités de l’élan positif dans le resserrement des liens d’amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples.





Les deux Ministres ont exprimé leur engagement à se soutenir mutuellement sur les problématiques mondiales dans les instances et les fora continentaux et internationaux.





Fait à Moroni, le 16 janvier 2023