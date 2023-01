Pour une évaluation continue dans nos écoles





Sous un nouveau programme pour les écoles primaires dans notre pays, la passation aux examens comme seul moyen d'évaluation des performances des élèves devrait prendre fin. Les élèves devraient maintenant être évalués sur ce qu'ils peuvent «faire» au lieu de ce qu'ils «savent» ou «peuvent » se rappeler.





La priorité à ce stade de l'apprentissage et de l'enseignement serait le développement des compétences, des valeurs, la compréhension et la capacité d'explorer et de découvrir davantage l'environnement autour d'eux. Ce serait par le développement de compétences de pensée critique, et l'utilisation de leurs sens. De nombreux systèmes éducatifs du monde entier ont adopté cette approche dans l'évaluation du rendement des apprenants dans de nombreux domaines.





Toutefois, cette nouvelle politique pourrait soulever plus de questions que de réponses. A moins que des directives strictes et des mécanismes de surveillance soient mis en place, le système serait sujet à des abus...





Quand au gouvernement, il devrait mettre en place des mécanismes de surveillance appropriés pour protéger le système contre les abus. On devait bien assurer le suivi des apprenants, ce qui signifie que nous devrions y consacrer beaucoup de temps et garder à long terme des piles de dossiers.





Un des aspects importants de l'évaluation continue serait la disponibilité de tests standards valides et fiables qui pourraient être utilisés dans toutes les écoles.





Il est nécessaire de construire ces tests en suivant les procédures et pratiques établies. Il reviendrait aux enseignants et aux chefs d'établissement d’être prêts à faire fonctionner le système.





Pourquoi l'évaluation continue serait bonne pour l'éducation aux Comores

L’évaluation continue est un bon critère pour juger les performances scolaires des élèves. Les élèves étudient pendant six ans (du CP1 au CM2) et sont examinés en 1 jour sur ce qu’ils ont appris durant les six années. À mon avis, c’est très peu de temps. Bien évaluer nos élèves peut renforcer notre système d'enseignement primaire.





Certains élèves tombent malades et ne siègent pas aux examens alors qu’ils ont toujours été performants. Du coup ils sont pénalisés. L’évaluation continue pourrait aussi aider à identifier dès le CP1 les élèves qui ont des faiblesses dans certaines matières et des potentiels dans d’autres.





Pour rendre les résultats comparables dans tous les établissements, les enseignants doivent être dotés de compétences de la construction de test et en administration. Le ministère de l'éducation devrait déployer le matériel d'évaluation continue dans tous les établissements d’enseignement primaire.





Pour la mise en œuvre réussie de l'approche de l'évaluation continue, les enseignants vont devoir donner plus de tests, ce qui signifie plus de corrections. Parlant de correction, il est temps que nos correcteurs commencent à considérer les réponses justes. Pour avoir suivi certains enseignants, j’ai eu l’impression qu’ils commençaient leurs corrections avec une seule idée en tête : chercher les fautes. Sanctionner ! C’est une attitude contraire à la notion de correction…





Dans la nouvelle évaluation, il y aurait l'utilisation d'une variété d'instruments d'évaluation, en considérant les diverses composantes de l'apprentissage, non seulement le processus de pensée, mais aussi les comportements et les traits de personnalité.





Un des avantages de l'évaluation continue réside dans son orientation. Comme elle impliquerait la collecte de données, elle fournirait à temps aux enseignants, des données précises pour l'instruction.





Cela pourrait jouer un rôle essentiel dans le diagnostic et l'assainissement des faiblesses des apprenants.





Un autre avantage de l'évaluation continue est qu'elle place les professeurs au centre de toutes les activités d'évaluation des performances. Elle encourage la participation des enseignants dans l'évaluation globale ou le classement de ses apprenants.





Adinani Toahert Ahamada