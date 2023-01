« Nous saluons l’annonce des travaux de rénovation du Stade Malouzini, et le début des travaux de la piscine olympique et du Gymnase omnisports d’ic »



Le Président de la République, SEM Azali Assoumani, recevait dans l’après-midi du samedi 7 janvier, les représentants des institutions sportives, notamment le COSIC et les 22 fédérations affiliées, et le personnel du Ministère des Sports, pour la présentation des vœux de nouvel an. Le Président de la République, SEM Azali Assoumani, recevait dans l’après-midi du samedi 7 janvier, les représentants des institutions sportives, notamment le COSIC et les 22 fédérations affiliées, et le personnel du Ministère des Sports, pour la présentation des vœux de nouvel an.





Le Président du Comité Olympique et Sportif des Îles Comores (COSIC), Monsieur Ibrahim Mzé s’est exprimé au nom des acteurs du sport comorien, et à présenté au Chef de l’Etat les vœux de bonheur, de prospérité et de santé, ainsi que toutes les salutations sportives.





Il a salué la volonté du Chef de l’État, de faire du sport un levier du développement et un facteur de valorisation des Comores dans les compétitions régionales et l’international es.





Le Patron du COSIC, a déclaré ce qui suit : « Aujourd’hui, le sport comorien laisse place à une nouvelle ère, celle des jeunes comoriens motivés et fiers de représenter le drapeau national, et habités par la culture de la gagne ».





Il a rappelé les réalisations dans le domaine du Sport, en 2022, « une année intense et remplie, notamment par la participation des sportifs comoriens dans les compétitions internationales et celle du COSIC et des fédérations dans les conférences à l’international ». Il a aussi évoqué l’organisation des premiers Jeux Nationaux au Stade de Moroni, en juillet dernier, qui ont mobilisé plus de 600 athlètes venus de tout le territoire.





Monsieur Ibrahim Mzé, a également salué la collaboration effective entre le Comité qu’il dirige et le Ministère des Sports, dans un esprit de partenariat sous le leadership du Ministre Djaanfar Salim Allaoui, avançant que « nous ne doutons pas des résultats qui naîtront de cette collaboration, qui a pu impliquer pour la première fois le COSIC dans l’organisation des Jeux de Jeunes des l’Océan Indien à Maurice ».





Dans son propos, il a également émis le souhait de voir dans la Loi de finance, un volet « compétition internationale » et la mise en place d’une « taxe indirecte sport », qui permettraient de financer les participations à l’international, ou encore de « subventionner les fédérations nationales, notamment au financent de la construction des infrastructures sportives aux normes internationales ».





Il a aussi plaidé, pour lever le blocage au niveau national, des aides, subventions et dons obtenus par les Fédérations à l’étranger, notamment par la suspension de la taxe douanière, comme ce fut le cas pour les équipements informatiques.





Dans la même lancée, il a sollicité, le soutien du Gouvernement pour accorder des terrains domaniaux aux fédérations qui obtiennent des financements pour la construction d’infrastructures et/ou de leurs sièges.





Le Patron du COSIC a, également, évoqué l’organisation prochaine des Jeux des Îles de l’Océan Indien à Madagascar en août 2023. « Nous avons l’ambition de faire plus que participer et pour cela, il nous fait un programme solide de préparation de nos jeunes en amont », avant d’ajouter, que les Comores vont abriter les Jeux de 2027 pour la première fois. « Cela implique certaines impératives dans le cahier des charges du Comité International de Jeux (CIJ)».





A ce propos, le Président du COSIC, a déclaré ce qui suit : « Nous saluons l’annonce des travaux de rénovation du Stade Malouzini, et le début des travaux de la piscine olympique et du Gymnase omnisports d’ici le mois d’avril prochain. Cela constitue des signaux forts sur nos capacités et notre détermination à abriter les Jeux des îles de l’Océan Indien en 2027. Il faut maintenant annoncer de manière solennelle notre candidature au CIJ et avec votre permission, notre institution peut s’en charger. Nous sollicitons, par ailleurs, la création d’un Comité Jeux 2027 qui serait composé du COSIC, du Ministère de sports, du Ministère des finances, du Ministère de l’aménagement du territoire et du Ministère des affaires étrangères, avec à sa tête un un coordinateur national pour veiller à l’évolution des projets.





Avant de clore son propos, Monsieur Ibrahim Mzé a rendu un homage vibrant à l’icône du sport comorien, feu Baco Djoufou, et au regretté Faissoil Daoud, « un athlète qui a su représenter la Nation à l’étranger et qui a consacré toute sa vie au service du développement du sport comorien ».





Quant au Chef de l’Etat, il a exprimé sa gratitude aux acteurs du sport pour la présentation des vœux, et a réitéré son engagement à faire du Sport, un facteur de développement, et un élément clé pour l’épanouissement de la jeunesse. Il a également annoncé le démarrage des travaux dans les mois prochains, de la Piscine olympique et d’un Gymnase omnisports pour traduire la volonté du Gouvernement à accompagner les acteurs du sport comorien dans l’évolution du secteur et la tenue des Jeux de 2027.





Ce fut aussi l’occasion pour le Président de la République de passer un message aux fédérations, et au Ministère de tutelle, de prendre leur responsabilités et tout faire pour que cessent les violences dans les stades. ©️Beit-Salam