30 janvier 2023 l Le Port, La Réunion - Les pays participants au Plan régional de surveillance des pêches (PRSP) ont célébré la fin de leur soixantième patrouille conjointe à bord du navire OSIRIS II. Lors de cette 60e mission, le navire OSIRIS II a sillonné les mers des Comores, de la France/La Réunion, de Madagascar, de Maurice, des Seychelles et de la Tanzanie du 7 au 30 janvier 2023, grâce à l’appui de la Région Réunion par le biais des fonds FEDER/INTERREG. Au cours de cette patrouille, 34 bateaux ont été contrôlés sans qu’aucune infraction majeure ne soit notée dans les espaces maritimes du Sud-Ouest de l’océan Indien. - Les pays participants au Plan régional de surveillance des pêches (PRSP) ont célébré la fin de leur soixantième patrouille conjointe à bord du navire OSIRIS II. Lors de cette 60e mission, le navire OSIRIS II a sillonné les mers des Comores, de la France/La Réunion, de Madagascar, de Maurice, des Seychelles et de la Tanzanie du 7 au 30 janvier 2023, grâce à l’appui de la Région Réunion par le biais des fonds FEDER/INTERREG. Au cours de cette patrouille, 34 bateaux ont été contrôlés sans qu’aucune infraction majeure ne soit notée dans les espaces maritimes du Sud-Ouest de l’océan Indien.





La région du Sud-Ouest de l’océan Indien envoie un message fort de dissuasion aux potentiels pêcheurs illégaux grâce au PRSP. Ses efforts visant à protéger les ressources halieutiques sont de plus en plus efficaces puisque la région sait quand et où mener les contrôles. En outre, le ratio d’infractions graves a considérablement baissé depuis que le PRSP a été mis sur pied. Alors que 25 % des infractions relevées lors de la première mission étaient graves, toutes les infractions constatées lors de la 60e mission sont mineures.





« Cette réussite se traduit par le score des pays participants au PRSP dans l’index de la pêche INN. Depuis 2021, le score moyen des pays du PRSP est passé devant celui du score mondial. De même, 5 des 9 pays ont substantiellement progressé dans le classement mondial, en remontant entre 17 et 64 places. En outre, la région est devenue non seulement plus efficace dans la lutte contre la pêche illégale, non-réglementée et non-déclarée, mais aussi plus efficiente en ce qu’il s’agit des coûts associés à la surveillance. En effet, les systèmes mis en place pour échanger et analyser les données relatives à la pêche dans la région ont permis de mener des actions plus adaptées et mieux orientées », détaille Vêlayoudom Marimoutou, Secrétaire général de la Commission de l’océan Indien (COI), en évoquant les efforts de la région du Sud-Ouest de l’océan Indien pour protéger ses ressources halieutiques.





Les représentants des Comores, de la France/La Réunion, du Kenya, de Madagascar, de Maurice, du Mozambique, des Seychelles ainsi que de la Tanzanie ont participé à la cérémonie qui marquait la fin de la 60e patrouille régionale de surveillance des pêches ainsi que les quinze années de coopération de ces pays dans la lutte contre la pêche illégale.





Au-delà de la mutualisation des ressources, le PRSP facilite le partage d’informations relatives aux mouvements des navires, aux licences, aux rapports d’inspection, etc. Le PRSP appuie également les efforts nationaux dans la lutte contre la pêche INN.





La mise en place du PRSP est la concrétisation des orientations adoptées par les chefs d’État et de gouvernement lors du Sommet de la COI en 2005, qui soulignent l’urgence de coopérer pour combattre la pêche illégale dans la région. Suivant cet appel, la COI a organisé une conférence des ministres en charge de la pêche en 2007, ce qui a abouti à l’établissement du PRSP la même année, avec l’appui financier de l’Union européenne. Depuis 2020, le PRSP est mis en œuvre dans le cadre du programme ECOFISH financé par l’Union européenne. Les missions régionales de surveillance des pêches bénéficient également du concours financier de la Région Réunion à travers le programme INTERREG océan Indien.





