« Ce centre d’Imagerie va permettre à notre personnel d’améliorer le diagnostic...et la prise en charge des patients »

Inauguration du Centre d’Imagerie Médicale du CHU El-Maarouf





Le Président de la République, SEM. AZALI Assoumani, a procédé, ce samedi 07 janvier 2023, à l’inauguration du Centre d’Imagerie Médicale de l’hôpital El-Maarouf, en présence de la Ministre de la Santé, des membres du Gouvernement, des membres de la Communauté internationale et des autorités administratives et politiques du pays.





La Ministre de la Santé, Madame Loub Yacout Zaïdou, a, au cours de son intervention, énuméré l’équipement moderne du Centre d’Imagerie Médicale qui est composé, entre autres, d’un scanner dernière génération, d’une radiologie GE, d’un appareil de mammographie, d’une échographie Doppler, d’une échographie cardiaque, d’une radiologie dentaire, d’une endoscopie ORL, d’une colonne complète endoscopie, de deux radiologies mobiles, de deux écho-doppler portables, de deux respirateurs d’anesthésie, de quatorze moniteurs de surveillance, et d’un dosimètre actif ainsi que de plusieurs accessoires.





Elle a aussi rappelé, que le CHU El-Maarouf héberge un centre moderne de neurochirurgie, qui permet désormais « de traiter et guérir les tumeurs cérébrales, la douleur chronique, la craniosténose, l'épilepsie, le traumatisme crânio-cérébral, l’anévrisme cérébral, ainsi que la maladie de Parkinson et les mouvements apparentés ».





Dans son allocution, le Chef de l’État a remercié la Ministre de la Santé et ses équipes, notamment le Directeur de l’Hôpital El-Maarouf, et tout le personnel de santé, pour leur mobilisation et leur grande implication dans le suivi effectif de ce projet, dont le coût s’élève à un peu plus d’un milliard de francs comoriens.





Il a également félicité la maîtrise d'oeuvre et les entreprises impliquées dans la construction du Centre.





Il a rappelé qu’il a décidé, dès sa prise de fonctions, de "renforcer la politique nationale de remise à niveau du système de santé et que cette volonté se traduit, aujourd’hui, par la construction en cours, de l’Hôpital de référence du pays, et par la mise en œuvre de nombreux projets visant à réhabiliter, construire ou rendre opérationnels les différents hôpitaux du pays".





Il a évoqué notamment, "l’inauguration récente du pôle Mère-Enfant à Fomboni, et l’arrivée, à Anjouan, récemment, d’une équipe médicale chinoise, pour renforcer le bon fonctionnement de l’Hôpital de Bambao Mtsanga".





Il a ajouté que sa politique relative au domaine de la Santé se traduit, également, par "les différentes reformes administratives et réglementaires menées pour améliorer le système de santé publique, qui demeure une des priorités du pays".





Par ailleurs, le Chef de l’État a déclaré que « la crise sanitaire de COVID-19 nous a rappelé, à quel point nos systèmes et infrastructures sanitaires étaient vulnérables voire même défaillants et qu’il fallait les revoir et les remettre à niveau».





Il a ajouté que, « ce Centre d’Imagerie va permettre à notre personnel médical, qui va désormais bénéficier d’une formation adaptée, d’améliorer considérablement le diagnostic, la surveillance et la prise en charge des patients ».





Par ailleurs, le Président de la République, a salué l’arrivée du Docteur Attoumane Fahad, spécialiste en neurochirurgie qui, « après de brillantes études à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a fait le choix de servir son pays. Nous sommes fiers de voir réussir nos jeunes et, pour les encourager, nous devons créer les meilleures conditions, pour qu’ils puissent servir au mieux leur pays ».





Il a exhorté les autorités compétentes à veiller à la mise place et au bon fonctionnement d’un service de neurochirurgie, afin que les citoyens puissent bénéficier des soins nécessaires dans ce domaine.





Il a, en outre, souligné la nécessité, de tout mettre en oeuvre pour éviter les dépenses liées aux évacuations sanitaires, qui ne sont pas toujours à la portée des Comoriens et, de faire en sorte que cette manne financière utilisée pour les déplacements et les traitements à l’étranger, puisse être investie dans le pays.





Avant de conclure, le Président AZALI, a déclaré ce qui suit : « Nous devons tous prendre soin des infrastructures que nous réalisons, car elles sont la propriété du pays et de sa population, et s’agissant de ce Centre d’Imagerie, je souhaite voir toutes les parties concernées se mobiliser, chacune en ce qui la concerne, afin que ce bâtiment bénéficie régulièrement de l’entretien nécessaire quotidien et de la protection et la maintenance de ses précieux équipements ».





Il a également renouvelé ses vœux les plus chaleureux, en ce début d’année, et a souhaité "une bonne mise en service, un bon fonctionnement et de bons résultats à cette nouvelle infrastructure qui vient s’ajouter au paysage sanitaire du pays".





Après la coupure de ruban, et la visite guidée du Centre d’Imagerie Médicale, le Chef de l’État a visité le centre de production d’oxygène médical, lancé récemment et hébergé à l’hôpital El-Maarouf. ©Beit-salam