L'Union des Comores et Huffine Global Solutions signent l’Initiative de Sécurité Alimentaire des Comores





Le Ministre de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Environnement et du Tourisme de l'Union des Comores, Son Excellence Houmed M'Saidie, et le PDG Edwin Huffine de Huffine Global Solutions (HGS) annoncent la signature de l'Initiative de Sécurité Alimentaire des Comores pour accroître la production dans la zone d’intervention que constitue l’Union des Comores ainsi que le transport inter-îles des denrées alimentaires.





Son Excellence Houmed M'Saidie a déclaré : « La signature de l'Initiative de Sécurité Alimentaire des Comores avec HGS permet aux Comores d'accéder à plusieurs sociétés dans le domaine de l'agriculture et de la gestion pour augmenter considérablement la production agricole et alimentaire à travers les Comores. La stratégie ainsi développée permet d'augmenter la production agricole sur nos trois îles et est basée sur le potentiel agricole unique de chaque île et elle est également conforme à notre Plan Comores Emergent 2030. »





L'archipel des Comores est un ensemble d'îles tropicales idylliques situées à l’entrée nord dans du canal de Mozambique. Comme les îles sont quelque peu isolées, elles subissent une vulnérabilité accrue aux interruptions de la chaîne d'approvisionnement ainsi que la récente pandémie de COVID-19 et le conflit Russo-Ukraine qui ont tous créé des problèmes d'approvisionnement alimentaire dans le monde en générale et l’Union des Comores en particulière. L'Initiative de Sécurité Alimentaire des Comores porte non seulement sur l'augmentation de la production agricole locale, mais également sur l'amélioration du transport inter-îles des aliments et des personnes. L'Accord entre les Comores et HGS est signé lors du Sommet des Investisseurs du Développement des Comores du 3 décembre 2022.





Selon Edwin Huffine, "les membres de l'équipe HGS ont effectué quatre visites aux Comores au cours des cinq derniers mois et en sont venus à apprécier grandement la beauté de la nation ainsi que la gentillesse des gens et l'accueil ouvert des responsables gouvernementaux. L'initiative de Sécurité Alimentaire des Comores que nous avons conjointement signée apporte la force et l'expérience des sociétés partenaires de HGS aux Comores pour aider à développer une chaîne alimentaire plus sûre et plus fiable et qui sera développée, gérée et exploitée localement. Cet accord avec les Comores reflète parfaitement notre devise : "Transformer les ressources naturelles d'une Nation en une Santé et une Prospérité Durables pour son Peuple".





HGS est la société mère d'un consortium de sociétés qui incluent celles qui ont développé des technologies de pointe lesquelles améliorent leurs industries en termes d'efficacité et/ou de coût. Ces sociétés travaillent ensemble pour fournir des solutions complètes aux régions et aux nations afin de répondre aux objectifs et aux visions de la population locale.





Cela comprend la maximisation de l'embauche de personnel local, l'utilisation des ressources locales dans le développement de projets ainsi que le réinvestissement dans la nation et son peuple. HGS dispose d'un réseau mondial de partenaires/membres approuvés qui sont bien connectés localement et comprennent le développement des affaires dans leur pays. Une fois que nous avons examiné et accepté une nouvelle société partenaire sous notre égide, nous la présentons à notre réseau international.





Madame l'Ambassadrice Pierangelo de l'Ambassade des États-Unis à Madagascar et aux Comores a déclaré : « Le gouvernement américain est heureux de voir l'engagement croissant entre l'Union des Comores et les sociétés américaines en ce qui concerne la signature de l'Initiative de Sécurité Alimentaire des Comores. Partout dans le monde, les sociétés américaines apportent avec elles des investissements de qualité, des normes élevées et une technologie de pointe. Les sociétés américaines sont également bien connues pour investir dans les communautés locales et créer des emplois »





Service de Communication

Ministère de l'Agriculture