Qui est Noura Mohamed ?

Chine/Afrique : Les Comores participent au séminaire des Femmes Leaders des Partis politiques des pays d’Afrique australe





Madame Noura Mohamed a eu l’honneur de représenter le parti de la Convention pour le Renouveau des Comores dans le séminaire organisé par la Fédération des femmes et qui a réuni les Femmes Leaders des Partis politiques des pays d’Afrique australe sous le thème de « Mutualiser les compétences et la force des femmes chinoises et africaines et la mise en œuvre conjointe de l’Initiative mondiale pour le développement ».





Ce séminaire s’est tenu du 28 novembre au 6 décembre 2022. Plusieurs représentantes des femmes issues des organisations des partis au pouvoir, des institutions gouvernementales dirigées par les femmes et d’organisations nationales de femmes de 12 pays d’Afrique australe ont pris part à ce séminaire.





Les échanges ont porté sur la manière des femmes à travailler ensemble pour éradiquer la pauvreté et promouvoir le développement global, en contribuant activement au développement économique et social ainsi que la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes.





À l’issue de ce séminaire, une plate-forme est constituée pour les femmes chinoises et africaines afin d’approfondir et de renforcer la compréhension mutuelle, l’amitié et la coopération, partager leurs expériences pour le développement, et de travailler de façon conjointe et coordonnée pour construire une communauté sino-africaine pour un avenir partagé.





Madame Noura Mohamed a prononcé le discours ci-dessous (traduit de l’anglais) :





Discours prononcé par Mme Noura Mohamed, militante du parti CRC lors du séminaire des femmes leaders sino-africaines le 6 décembre 2022





Excellence, honorables dirigeants, enseignants, participants et assistances

Mes sincères salutations nihao

Bonjour,

assalam anlakoum





C’est un grand honneur de prendre la parole au nom de mon parti. Je m’appelle Noura Mohamed des Comores, pour ceux qui ne le savent pas, les Comores sont un groupe d’îles à l’extrémité nord du canal du Mozambique de l’océan Indien, entre Madagascar et le sud-est du continent africain.





Je suis en charge des dossiers au commissariat de la diaspora au ministère des Affaires étrangères.





J’en profite de prime abord pour féliciter l’organisatrice de ce séminaire, la participation active des femmes à cette soirée.





Je suis un militant du parti politique appelé convention pour le Renouveau des Comores (CRC), le parti du gouvernement d’excellence de notre président Azali Assoumani, je suis membre de la cellule locale de ma ville natale Mitsoudje Hambou. Je me concentre avant tout sur l’intégration des femmes en politique, mais aussi et surtout sur l’empowerment des femmes.





Ce séminaire m’a permis d’avoir un regard neuf sur la condition féminine, le degré de considération des femmes dans la prise de décision à quelque niveau que ce soit, le développement, la méthode, l’histoire et la culture de la Chine.





Je voudrais à travers ce séminaire exprimer une grande satisfaction et parler aussi de la Chine Comores.





Les relations entre les deux pays ont été établies en novembre 1975 et ont été qualifiées d’amitié et de coopération. À cette époque la Chine a été le premier pays à reconnaître l’indépendance des Comores et à établir des relations diplomatiques avec les Comores. Jusqu’à aujourd’hui, la Chine continue d’apporter un soutien important aux Comores.





Le 6 janvier 2022, le conseiller d’État et le ministère des Affaires étrangères chinois, monsieur Wang Yi a rencontré notre président son Excellence Azali Assoumani à Moroni, aux Comores. Les deux parties ont parlé de la lutte contre la pandémie de Covid 19, des affaires multilatérales, des infrastructures stratégiques, et affirment que le développement de la Chine est une opportunité pour les Comores et que le succès de la Chine est le succès de l’Afrique.





La Chine est prête à être le partenaire à long terme le plus fiable des Comores et est prête à aider les Comores à réaliser les trois objectifs, notamment, atteindre la vaccination universelle, éliminer complètement le paludisme et soutenir le plan des Comores émergentes.





En effet, le parti CRC ainsi le gouvernement comorien sont disposés à continuer à renforcer la communication et la coordination avec la Chine sur les affaires multilatérales et la coopération régionale. Selon le Président Azali, la Chine a largement contribué au développement et à l’autonomisation de l’Afrique.





En fait, permettez-moi de dire merci à notre président Azali Assoumani.





Chers amis,





Son excellence AP Li Ying a parlé de l’égalité des sexes, j’espère qu’elle est là. Permettez-moi de compléter ce que vous disiez et ce que vous avez demandé lors du séminaire du 2 décembre.





Avant, les Comores étaient représentées à 0 % de femmes au parlement. Actuellement, nous en comptons 16 % des femmes députées. Comme vous pouvez le voir, c’est un progrès encourageant. Les femmes comoriennes occupaient des postes aussi élevés, comme Gouverneure, vice-présidente à l’Assemblée nationale, ministre, commissaire au genre, vice-gouverneur à la banque centrale des Comores. Elles ont également des responsabilités dans la haute sphère de l’administration, tout comme dans le secteur privé. Les femmes commencent à investir dans le commerce, dans les affaires, dans la production comme dans la transformation des produits d’exportation comme l’ylang-ylang, les gousses de vanille.





La plus grande organisation syndicale est dirigée par une femme.





La culture comorienne place les femmes dans une position avantageuse par, exemple, le terrain familial est toujours réservé aux femmes qui en sont est les héritières. En plus le droit local protège les femmes comoriennes, par exemple la maison conjugale revient d’office aux femmes en cas de divorce.





Mes chers collègues,





Avant de conclure mon propos, je voudrais dire que malgré ces avancées notables constatées dans mon payas, beaucoup reste à faire. Nous devons travailler de concert pour promouvoir l’égalité des sexes, car cette thématique revient souvent dans chaque discours du président.





Chers organisateurs,





Je voudrais souligner que dans le cadre de la coopération Chine Afrique et plus particulièrement la Chine Comores, il serait beaucoup plus pertinent de renforcer les relations de coopération pour favoriser l’accès aux capacités des femmes en termes de leadership, de management dans le secteur privé, de connaissance de ses droits, plus particulièrement de renforcer les conditions d’autonomisation des femmes en misant notamment sur le développement d’institutions d’appui technique et financier, leur permettant d’avoir accès au crédit, et de bénéficier du fonds de garantie.





Tout cela va leur permettre aux femmes d’accéder aux soins, à l’éducation et à la formation multisectorielle. Dans ce contexte, la Chine a un rôle important compte tenu de sa position de leader mondial.





Excellence,





Permettez-moi de terminer mon discours en disant que, merci de nous avoir donné cette opportunité de participer à cet événement, c’était riche, utile, bien organisé, plein d’énergie. Nous avons beaucoup appris, j’espère que ce n’est pas la fin, mais nous nous reverrons encore et encore pour voir l’évolution de tous les pays, nous devons mettre en place un mécanisme de suivi et d’évaluation.





Vive la Chine, vive l’Afrique et vive les pays participants.

Vive les Comores

Merci de votre attention