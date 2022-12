Mariama Ahamada Msa a été honorée par le ministère de la santé





Après trois (03) années de service au poste de Commissaire à la Solidarité, à la Protection Sociale et à la Promotion du genre, Mariama Ahamada Msa a été honorée par Madame Loub Yakouti Zaidou, Ministre de la Santé, de la Solidarité, de la Protection Sociale et de la Promotion du Genre avant de rejoindre le cabinet du président de l'Union des Comores, où elle occupera désormais le poste de Conseillère chargée de l'intégration régionale et des organisations non gouvernementales.





La cérémonie du pot d’au revoir s’est déroulée le jeudi 15 décembre 2022, à la salle de conférence du ministère , en présence de Mme la Ministre de la Santé, de Son secrétaire général, de sa successeure, Madame Maissara Adam Mondoha et du secrétaire national chargé de la communication du parti CRC, Msa Ali Djamal, représentant le Secrétaire Général de la CRC et de différents cadres du ministère.





À la fin de la cérémonie, la Ministre de la Santé a remis à Mariama Ahamada Msa une attestation comme marque de reconnaissance de son dévouement continu, de son professionnalisme et pour les bons et loyaux services qu'elle a rendus à l'amélioration de la solidarité et de la promotion du genre.





Parti CRC