France : Plusieurs morts dans un incendie près de Lyon

Vaulx-en-Velin : que sait-on de l'incendie qui a fait 10 morts dont 5 enfants près de Lyon ?





Un incendie s'est déclaré à Vaulx-en-Velin, près de Lyon, dans la nuit de ce vendredi 16 décembre.

Le feu a été rapidement éteint et un périmètre de sécurité a été mis en place autour du sinistre.

Dix personnes sont mortes, dont cinq enfants.





Un violent incendie s'est déclaré peu après 3 heures du matin, ce vendredi 16 décembre, à Vaulx-en-Velin, près de Lyon (Rhône). Le bilan est lourd puisque que 10 personnes ont péri, dont 5 enfants, tandis que 19 personnes ont été blessées, dont "quatre en urgence absolue". Retour sur ce que l'on sait de ce sinistre, alors que le feu est désormais éteint.

Dans quel type d'immeuble s'est-il déclaré ?

Le feu s'est déclaré en pleine nuit, dans un immeuble de sept étages. Des conditions qui ont rendu difficile l'intervention des pompiers et qui expliquent le lourd bilan du sinistre. "Le feu s'est déclaré au rez-de-chaussée, et sans doute les fumées sont venues condamner les évacuations dans les parties communes", obligeant les pompiers à "effectuer des évacuations et sauvetages par l'extérieur", par des "grandes échelles", a décrit sur LCI le commandant Geoffrey Casu, porte-parole de la Fédération des sapeurs-pompiers. "Sur ce type d'opérations, ce sont les conditions les plus défavorables pour nous" : grand immeuble, feu déclaré de nuit, "forte population à prendre en charge", a reconnu le sapeur-pompier.





Le bâtiment est par ailleurs situé dans une barre d'immeubles, dans le quartier du Mas du Taureau, à Vaulx-en-Velin, dans la banlieue nord-est de Lyon. Ce quartier fait l'objet d'une politique de renouvellement urbain, après avoir été longtemps le symbole des quartiers sous tension dans la banlieue lyonnaise. La métropole a lancé au début des années 2000 un programme de 100 millions d'euros pour repenser ce qui devait devenir un éco-quartier et développer commerces de proximité et transports en commun.

Qu'est-ce qui a provoqué l'incendie ?

Pour l'instant, les causes de l'incendie sont inconnues. Un porte-parole de la préfecture sur place a fait savoir que des constatations étaient en cours pour les déterminer. "Une enquête des services judiciaires est en cours, il est un peu prémédité de raisonner sur les circonstances du drame", a de son côté déclaré sur LCI le commandant Geoffrey Casu, porte-parole de la Fédération des sapeurs-pompiers. "L'enquête dira si toutes les conditions de sécurité avaient été respectées", a-t-il ajouté.





Dans un communiqué, le parquet de Lyon a indiqué qu'une enquête pénale a été ouverte et a été confiée à la Direction zonale de Police Judiciaire "aux fins de déterminer les circonstances et les causes" de l'incendie. "Pour l'heure, aucune hypothèse n'est écartée, notamment la piste criminelle", ajoute le parquet.

Quel bilan ?

Après un premier bilan établi par la préfecture, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a donné un bilan "définitif" de cet incendie, désormais circonscrit, qu'il a qualifié d'"absolument dramatique". Dix personnes ont péri dans les flammes, dont cinq enfants de 3 à 15 ans et 19 autres ont été blessées. Parmi elles, quatre sont en situation d'urgence absolue et quinze en "urgence relative".