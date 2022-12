Emergence : Mohammed ben Salmane a répondu favorablement à l’appel du Président Azali

Emergence : Le Prince héritier et Premier Ministre Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al Saoud a répondu favorablement à l’appel du Président Azali As



𝐑𝐞𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐜𝐞 𝐬𝐚𝐨𝐮𝐝𝐢𝐞𝐧 𝐌𝐨𝐡𝐚𝐦𝐦𝐞𝐝 𝐛𝐞𝐧 𝐒𝐚𝐥𝐦𝐚𝐧𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞́𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐂𝐨𝐦𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐀𝐙𝐀𝐋𝐈 𝐀𝐬𝐬𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧𝐢 : 𝐮𝐧 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐩𝐚𝐬 𝐟𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐝𝐞𝐮𝐱 𝐩𝐚𝐲𝐬.





Le Prince héritier et Premier Ministre Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al Saoud a reçu le Président AZALI Assoumani, à Riyad.





Après avoir brossé un tableau de la situation du monde et de son impact sur son pays, le Président AZALI a présenté les priorités d’investissement du Plan Comores Emergentes.





Le Prince héritier a répondu favorablement à l’appel du Président AZALI pour un appui sans failles à la réalisation pleine et entière de ce Plan et a, dans ce sens, montré la disponibilité de l’Arabie saoudite à financer la totalité des demandes urgentes exprimées, notamment l’appui budgétaire et le soutien aux réformes de la Société des Hydrocarbures du pays.

🎥 | SAR le Prince Héritier Mohammed ben Salman a reçu le Président de l'Union des Comores S.E @Azali_officiel, où ils ont passé en revue les opportunités de coopération bilatérale entre les deux pays. 🇸🇦🇰🇲



pic.twitter.com/lbu59G01Nv — Ministère des Affaires Étrangères 🇸🇦 (@KSAmofaFRA) December 10, 2022





Le Président Azali s'est par la suite entretenu en tête à tête avec le prince héritier. A Riyad, deux importants Sommets se sont tenus; le Sommet Chine-États arabes et le Sommet Chine-Conseil de Coopération du Golfe (CCG). Ces deux événements majeurs inédits ont été organisés avec succès, en présence du Président chinois Xi Jinping et de plus d’une trentaine de dirigeants arabes et d’organisations internationales.





Ces événements ont constitué des occasions de franchir un nouveau palier dans les relations sino-arabes et de renforcer la coopération, promouvoir la sécurité et le développement communs et surtout faire avancer le dialogue entre les civilisations.





Les résultats obtenus sont jugés satisfaisants par les participants. Parmi les pays arabes, 20 ont signé des accords sur la coopération avec la Chine dans le cadre de l'Initiative "la Ceinture et la Route", 17 ont manifesté leur soutien à l'Initiative pour le Développement Mondial (IDM) et 15 ont exprimé leur intention de devenir membres de la Banque Asiatique d'Investissement pour les Infrastructures.





Les Comores, à l’instar des autres pays représentés au Sommet Chine-États arabes ont soutenu la déclaration conjointe révisée « China–Arab States Joint Statement on Upholding the Multilateral Trading System and Strengthening the WTO Reform ».





Dans le cadre du Forum de coopération Chine-États arabes, 17 mécanismes de coopération ont été lancés pour élargir et étayer le programme de coopération. ©Beit-salam