Après la 1ère réunion de la CPAD-2019, le décryptage mathématique

APRES LA 1ère RÉUNION DE LA CPAD-2019, LE DÉCRYPTAGE MATHÉMATIQUE





24 heures après la tenue, le 3 décembre 2022 de la 1ère réunion de mise au point sur les travaux de la CPAD 2019, vient le moment de passer au crible cette journée, le second événement que le Gouvernement Azali a organisé quelques jours après le procès sur la « Citoyenneté économique ». Il y a des moments dans nos débats, nous avons le devoir de proposer quelque chose de sérieux, et accrocher celles et ceux qui accordent plus d'importance à c que nous leur disons ou écrivons.





Cette fois-ci, je me suis beaucoup plus intéressé à cette première réunion sur la CPAD 2019. Je me suis arrêté sur plusieurs images (vidéos et autres) et j’en ai retenu juste deux séquences de canaux différents : Habarizacomores et Beit-Salam-Présidence de l’Union des Comores.







Ma méthode consiste à décortiquer ces images, me servir des données que fournit Facebook pour en déduire des réalités mathématiques.





1. En effet, jusqu’à dimanche 4 décembre 2022, à 9h03, le site de Habarizacomores a pu enregistrer 619 mentions reparties comme suivent : 416 « j’aime », 83 « peur », 62 « rigolades », 34 « love » et 24 « triste ».





2. Ensuite, et concernant la page présidentielle de Beit-Salam, à cette même date du 4 décembre, elle a enregistré, (jusqu’à 9h21) 128 clics dont 17 « rigolades », et 14 « loves ».





Bien sûr que les Comoriens dans leur ensemble, il y en a qui s’intéressent assez mais pas jamais dans les faits à la politique. Il est évident que ce ne soit pas tout le monde qui va sur ces réseaux sociaux. En revanche, ceux qui y vont regardent et lisent et donnent leurs avis contradictoires qu’ils soient. Et même sur la page présidentielle, on peut y trouver les clics et les commentaires parfois immondes.





Quand on considère ces chiffres, on peut en déduire que :





- Sur les 619 ayant manifesté leurs joie, peur, colère, tristesse et amour fort 72,6% (67,2% + 5,4%) sont satisfaits, 13,4% expriment une peur, 10% préfèrent en rire par (peut-être par ironie) alors que seuls 3,8% en sont tristes.





- Sur les 128 mentions marquées à 9h21 sur la page de Beit-Salam, 13,28% en ont rigolé alors que 86,7% dont 11% de clics « love » approuvent l’événement.





Certes, ces chiffres ne sont pas l’expression d’un vote mais ils sont tout de même la projection d’une réalité que certains refusent toujours d’admettre.





Vous savez, l’idéal serait de conjuguer tous ces efforts pour faire avancer le pays, déployer toutes des énergies.





Par Abdoulatuf Bacar