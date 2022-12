ACEI : La formation de la Diaspora Comorienne dans le domaine de l’investissement économique

ACEI (Agence Africaine de Coopération Économique et Internatio : La formation de la Diaspora Comorienne dans le domaine de l’investissement économique



Avec plus de cinq milliards investis dans le « Plan Comores Émergent » (PCE), ce dispositif a pour but de développer l’économie et le rayonnement du pays sur une période donnée, entre 2020 à 2030, en engageant l’ensemble des acteurs de la société civile. Portée par son représentant résident en Union des Comores Raheem Attoumane, entrepreneur et fondateur de la société Les MajordHome, l’ACEI est aujourd’hui un acteur de premier plan pour le développement du pays, notamment à travers la formation de la diaspora dans le secteur économique.





L’agence ACEI (Agence Africaine de Coopération Économique et Internationale) est une Organisation Internationale Non Gouvernementale (OING) accréditée aux Comores après la signature d’un accord de siège avec le gouvernement en 2021.





Son objectif est aujourd’hui de mobiliser des ressources techniques et financières pour l’accomplissement et la mise en œuvre des six projets phares du plan « Comores Émergent », notamment grâce à la mobilisation de la diaspora présente aux quatre coins du monde.





La formation de la diaspora autour des investissements





L’Agence Africaine de Coopération (ACEI) travaille actuellement sur la conception et la mise en place de différents programmes d’activités, notamment sur la diplomatie africaine, la coopération académique, les enjeux humanitaires, mais aussi culturels, artistiques, et touristiques, ainsi qu’un programme inédit d’appui à la formation entrepreneuriale de la diaspora : le PAFED.





« La diaspora comorienne représente à ce jour la moitié de la population du pays, avec 888 456 habitants résidant aux Comores, pour 400 000 ressortissants extérieurs qui envoient régulièrement de l’argent. L’intérêt est donc de valoriser et de capitaliser cette économie afin de la rendre pérenne, d’autant plus lorsque l’on sait que l’apport financier de cette diaspora représente un tiers du PIB du pays ! », explique Raheem Attoumane, représentant résidant de l’ACEI.





À travers ce processus, le PAFED permet de mettre en place des sessions de formation en immersion aux Comores d’une durée de dix jours, où chaque participant pourra être formé, notamment sur la réalité du climat des affaires des investissements, sur la législation fiscale du pays, ainsi que sur les opportunités à saisir. En fonction du niveau et des objectifs des entrepreneurs en formation, chacun pourra ensuite être accompagné et redirigé, afin d’investir de la meilleure des façons dans l’économie inclusive du pays.





Afin de continuer de mener à bien son activité de coopération et de promotion du potentiel économique et social des Comores, l’Agence Africaine de Coopération (ACEI) a désormais pour objectif de devenir une Organisation Intergouvernementale (OI). Un changement de statut qui lui permettrait d’asseoir définitivement sa légitimité quant à la noble cause qu’elle défend depuis plusieurs années maintenant.