Souef Mohamed El Amine prend le commandement d’ATMIS en Somalie à un moment critique

Souef Mohamed El Amine a pris ce week-end le commandement de la Mission de transition de l'Union africaine en Somalie (ATMIS), sept mois après l'éviction de son prédécesseur par le gouvernement somalien, actuellement engagé dans une "guerre totale" contre l'organisation djihadiste Al Shabaab sous les ordres du président Hassan Shaykh Mohamud. Souef Mohamed El Amine a pris ce week-end le commandement de la Mission de transition de l'Union africaine en Somalie (ATMIS), sept mois après l'éviction de son prédécesseur par le gouvernement somalien, actuellement engagé dans une "guerre totale" contre l'organisation djihadiste Al Shabaab sous les ordres du président Hassan Shaykh Mohamud.





Ces derniers mois, la Somalie a intensifié ses offensives contre Al Shabaab avec le soutien de clans et de milices locales, dans le cadre d'une série de décisions prises par le président, qui s'est engagé lors de sa prise de fonction à placer la lutte contre le terrorisme au centre de ses efforts pour stabiliser le pays.





Le pays est encore sous le choc du double attentat à la bombe du 29 octobre à Mogadiscio, qui a tué plus de 120 personnes et a été considéré comme l'une des attaques les plus sanglantes d'Al Shabaab à ce jour.





La conséquence immédiate de cette escalade du conflit est que 2022 risque d'être l'une des années les plus meurtrières à ce jour pour la Somalie. Selon les données recueillies par le projet ACLED, qui recense les victimes de violences, quelque 1 400 personnes sont déjà mortes depuis le début de l'année, soit plus qu'en 2020 et 2021.





Ce chiffre - qui inclut les victimes d'Al Shabaab ainsi que des forces somaliennes et étrangères opérant dans le pays et de la filiale de l'État islamique, peu active en Somalie - est bien inférieur au record de plus de 2 600 tués en 2017, année de l'attaque la plus meurtrière à ce jour. La scène de cette attaque, qui a tué plus de 500 personnes et dont al-Shabaab n'a jamais revendiqué la responsabilité, était exactement la même que la double détonation d'octobre.