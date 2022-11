Pourquoi Sambi a été incarcéré arbitrairement ?





Le Colonel Azali Assoumani rend la monnaie à Sambi en reconnaissance du service qu'il lui a rendu, en le soutenant lors du deuxième tour de l'élection présidentielle de 2016....NÉANMOINS, il semblerait que le Colonel Azali n'a aucun état d'âme sur le sort réservé à Sambi, qui serait jugé prochainement par la cour de sûreté, qui est une cour fantôme et inexistante dans l'organisation judiciaire de notre pays, car l'ex-President aurait apporté son soutien en échange d'une valise de billets. Cette information reste au conditionnel, car bien qu'elle provienne de plusieurs sources anonymes, elle reste à VÉRIFIER, connaissant la capacité de nuisance de ce régime et à inventer des histoires à dormir débout pour justifier sa barbarie.





De mon point de vue, si cette transaction financière de mauvais goût était réelle en 2016, elle serait déjà utilisée depuis longtemps par ce régime pour accabler encore davantage la victime. Et d'ailleurs même si elle était réelle, cela intéresserait peu le public pour une affaire traitée en privée entre deux ex-présidents en toute discrétion. En revanche, ce qui intéresse le public aujourd'hui c'est de savoir la raison réelle qui pourrait justifier la détention de Sambi pendant 4 ans et demi.





Qu'est-ce qui peut justifier l'arrestation arbitraire et sa mise en détention provisoire qui a durée 4 ans et demi ? Hélas, nous sommes loin de connaître la vérité de cette affaire quand l'on sait que d'ores et déjà elle sera traitée par une cour fantôme composée de mercenaires judiciaires dont leurs missions consiste à condamner Sambi pour '' Haute trahison '' SANS qu'ils aient les éléments à charge pouvant le justifier ni la légalité pour traiter une telle affaire. Nous parlons ici d'une cour créée dans une autre époque dictatoriale. Elle a été mise en place par le régime mercenarial et sanguinaire d'Ahmed Abdallah pour condamner ses opposants.





En réalité, l'ex-president Sambi serait victime de son amour à son pays, de son patriotisme et de sa popularité. Patriotisme, car parmi tous les Présidents post-independance, en dehors de Mtukufu Ali Soilihi, il est celui qui a osé défier la France en ne renouvelant pas les accords de défense qui lient les Comores et la France depuis l'indépendance. Il avait demandé à la Lybie d'assurer sa sécurité.





Il est aussi celui qui a osé inviter une autre puissance étrangère (la Chine) à faire des recherches, dans le pré carré français, pour confirmer la présence aux Comores de l'or noir (le pétrole), le Gaz et autres matières premières minérales, qui vu sous l'angle de l'ex-puissanxe constitue non seulement un affront à son égard mais aussi un franchissement de la ligne rouge. En effet, l'or noir des Comores est un pré carré français, selon les accords signés entre les grandes puissances pour contrôler ce monde et maintenir les petits pays sous la domination et la misère.





Et donc, l'incarcération de Sambi a été étudiée minutieusement au plus haut niveau pour l'écarter définitivement de la scène politique, car il constitue un danger pour les intérêts des belligérants qui agissent aux Comores. Il subit le même sort que Kadhafi, Sankara, Ali Soilihi, Lumumba....Le Colonel Azali Assoumani et MOHAMED Daoud Kiki sont en service commandé pour exécuter les ordres des grandes puissances dont la France.





Libérez SAMBI !

Ahmadou MZE SOILIHI