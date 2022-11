La peur de se faire traiter de mécréant

𝐋𝐚 𝐩𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐬𝐞 𝐟𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐢𝐭𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝐌𝐞́𝐜𝐫𝐞́𝐚𝐧𝐭





C'est affreux à dire, mais depuis l’arrivée de la religion musulmane aux Comores, les initiateurs, les religieux (Foundi) ou les érudits comme on les appelle ont une place importante dans la vie et dans l’avenir de la population comorienne.





Malgré cette place importante ces érudits n’ont jamais tenu compte de l’importance d'une société stable bien éduquée et moins corrompue. La laïcité du président Ali Soilih n’était elle pas la solution?





Je pense que c’était une valeur sure pour le développement du pays et de punir les corrompus. L’incroyant est une notion qui renvoie souvent à ceux qui défend la laïcité. J’assume mes propos au nom de la défense de ce dernier, en appelant à combattre toute forme d’ignorance religieuse. On nous ferme la bouche de toute discussion sur les bonnes manières de la religion.





Il ne faut pas avoir peur de se faire traiter de mécréant qui est le stop absolu, l'interdiction de parler le mal qui ronge le pays : La corruption d’une société malade.





Les comoriens sont le peuple le plus religieux au monde (de façade). Pour se faire une idée, il suffit de marcher dans n’importe quelle rue de n’importe quel quartier de n’importe quelle ville ou village Comorien. Les signes religieux sont partout : récitations coraniques diffusées à tout instant de la journée par les haut-parleurs de dizaines de mosquées.





Les hommes en djellaba et les femmes voilées, les discours de “si Dieu le veut” ou fais confiance à Dieu” à la fin de chaque phrase ou presque. (Do pvo mgu djuu). La vie quotidienne comorienne est plongée dans des considérations religieuses comme nulle part ailleurs. Cela a toujours été le cas.









En effet, les Comores se trouvent en bas du classement des indicateurs de développement. Sa performance au niveau de la santé, de la propreté et de la productivité est catastrophique. D'autre part, il bat tous les records de corruption et de favoritisme dans tous les secteurs. En quoi est-il à la fois le pays le plus religieux et le plus corrompu du monde ?





La religiosité ne devrait-elle pas faire disparaître la corruption ? La contradiction n’ est elle pas visible?

Ce pays va mal.





Par Rafik Adili