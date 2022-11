Citoyenneté économique : La CRC se félicite de l’organisation du procès des personnes mises en cause

Citoyenneté économique : La Convention pour le Renouveau des Comores CRC se félicite de l’organisation du procès des personnes mises en cause dans le



COMMUNIQUÉ DE PRESSE





Le Secrétariat National de la Convention pour le Renouveau des Comores (CRC) se félicite de l’organisation, ce lundi 21 novembre 2022 à Moroni, du procès des personnes mises en cause dans le programme de citoyenneté économique. Il s’agit d’un moment historique de notre démocratie, un signal fort exprimé par notre appareil judiciaire et un pas en avant en matière d’Etat de droit.





La Convention pour le Renouveau des Comores (CRC) salue la tenue des audiences et espère des débats impartiaux, transparents et ouverts devant permettre aux Comoriens de l’intérieur et de l’extérieur de pouvoir s’enquérir de toutes les informations relatives à la gestion de ce programme inédit de notre histoire récente.





Le programme de citoyenneté économique concocté par l’homme d’affaires Bachar Kiwan avec la bénédiction de responsables politiques comoriens avait laissé planer de nombreuses interrogations quant à sa pertinence sur la sécurité nationale, sa conduite dans les formes promises et ses résultats dans sa période d’exécution.





Les Comoriens, quels que soient leurs bords politiques, se réjouissent de l’engagement louable et la détermination ferme de notre justice à lever le voile sur l’ensemble des opérations de vente de passeports, les réseaux ayant été à l’origine de nombreux trous financiers révélés par la commission parlementaire et confortés par l’ordonnance de renvoi du juge en charge de l’instruction.





La Convention pour le Renouveau des Comores s’abstient à tout commentaire sur les éventuelles responsabilités des uns et des autres et laisse la justice faire son travail. La CRC invite les dirigeants des partis politiques à faire autant, à éviter toutes provocations grossières, à adopter une approche responsable et à se soumettre à l’autorité de la loi pour participer à cet élan de consolidation de notre démocratie.





Les audiences qui démarrent ce lundi 21 novembre sont un message fort envoyé à toute la population comorienne, aux organisations de la société civile, aux groupements politiques et à tout citoyen sur la primauté de la loi et la capacité de notre justice à exiger des comptes à l’endroit de tous ceux, quels que soient le statut, qui ont eu à diriger le pays.





La démocratie passe d’abord par la capacité des gouvernants à rendre des comptes au peuple et la maturité de la population à exiger la transparence dans la gestion des affaires de l’Etat. La Convention pour le Renouveau des Comores (CRC) restera toujours fidèle aux grandes valeurs de la République et militera, de façon constante, en faveur des règles et principes qui fondent une société démocratique respectueuse de la transparence publique.





Fait à Moroni le 18 Novembre 2022

Pour le Bureau National

YOUSSOUFA MOHAMED ALI