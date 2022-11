Le 21 novembre 2022 est une date bien précise pour le peuple Comorien et hi.Affaire citoyenneté économique : Une justice exemplaire et irréprochable !



Remarquablement, depuis l'indépendance de notre pays, c'est la première audience publique d'un Chef d'Etat Comorien poursuivi et jugé par machine judiciaire pour ingérence de deniers publics. Le 21 novembre 2022 est une date bien précise pour le peuple Comorien et historique pour la justice de notre pays.





Il est à rappeler que jusqu'à nos jours, surtout avant la délibération de l'audience de jugement de Culpabilité, son excellence le Charismatique Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, ex-président de la Républiques est présumé innocent. Il est temps que tout soit dans la Balance.





La courbe des richissimes des autorités politiques est croissante alors que le peuple comorien s'enfonce profondément dans la miser. Cette nouveauté judiciaire modernise notre pays, mis en garde nos dirigeants, change les mentalités et rassure le peuple dans la gestion de biens publics. Nul n'est au dessus de la loi. Et personne n'est à l'abri.





Tous censés être auditionnés à tour de rôle pour rendre compte devant la justice de toute ingérence et mauvaise gouvernance de notre chère Nation. La Justice de notre pays doit sérieusement se mettre au travail pour rapatrier les mannes financières détournées, placées et cachées dans les paradis fiscaux. Surement, les Juristes de la République auront à effectuer une mission comparablement à une chasse au trésor et à une fouille archéologique pour repérer, identifier et cerner la véracité d'authenticité de biens privés et publics cachés dans les paradis fiscaux et investis dans les multinationales.





Le peuple Comorien à l'unanimité soutient l'ensemble de procédures judiciaires pour juger et saisir les biens détournés par certains autorités politiques pour s'enrichir frauduleusement. Pour que la politique de rigueur demeure dans notre petit paradis de l'océan indien, il faut que des sanctions tombent à tour de rôle. La leçon sera comprise que les biens publics sont intouchables. Le médicament sera totalement consommé et notre pays sera guéri. Pour l'amour de notre pays, l'Union des Comores !





Abdou Mohamed Abdou