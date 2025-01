SONELEC, source d’un vote-sanction ?







Jusqu’alors, la population était généralement habituée à recevoir de l’électricité de manière presque régulière pendant le Ramadan et les périodes électorales. Jusqu’alors, la population était généralement habituée à recevoir de l’électricité de manière presque régulière pendant le Ramadan et les périodes électorales.





La « règle » paraît connaître une dérogation particulière durant la campagne en cours, des régions entières dorment et se réveillent dans le noir, situation susceptible de favoriser l’insécurité déjà galopante et incontrôlable.





En effet, depuis plusieurs semaines, des localités et quartiers entiers connaissent, en ce moment, des jours et des jours, sans être alimentés en électricité. À la veille du cinquantenaire de l’indépendance, fournir du courant à un si faible réseau électrique devient progressivement impossible. Équation insoluble, secteur visiblement irréformable.





Cet état de fait traduit un échec cuisant de nombreux régimes et gouvernements successifs malgré la mobilisation tant de ressources humaines que financières importantes. Trois décennies !





L’électricité ne constitue t elle plus une préoccupation ? L’Etat est-il fatigué d’acheter des « nouveaux groupes électrogènes » qui rendent l’âme au bout de quelques mois ? La transition vers les centrales solaires demeure t’elle la norme ? Si oui, pour quelle durée ? L’attente ? Le sort de l’économie ? De la vie de tous les jours dans les foyers ?





Dans ces conditions, il convient de souligner que le secteur de l’Energie paraît naviguer à flot : Le Ministre de tutelle ainsi que la SG de ce ministère sont en congé électoral outre la Direction Générale de la SONELEC qui n’est plus complète et effective. Le processus de désignation du New DG étant anormalement long. N’est-ce pas une preuve d’abandon dudit secteur ?





En outre, un « DG par intérim » a été placé à la tête de la SONELEC par le Ministre de tutelle technique suite à la démission de l’ex DG, désigné quant à lui par le PR.





Naturellement, un intérimaire expédie des affaires courantes. Mais lesquelles donc pour le cas précis de cette société si ce n’est que l’obscurité ! De quelle marge de manœuvre est réellement investi ledit intérimaire ? Gouvernance atypique et inédite.





Paradoxalement, cette problématique récurrente semble figurer parmi les sujets moins abordés durant la campagne , à quelques jours de sa fin. Clôture officielle ce vendredi 10 janvier. Les candidats pourraient, au moins, s’engager à mener toute enquête liée à la gestion de cette entreprise publique moribonde ou promettre d’autres actions circonscrites dans les missions des Élus.





Par un « papier ou acte » ( Note ou communiqué) non daté , la « SONELE » indique des horaires non respectés et comme « observations » lacunaires et laconiques « en attendant la révision des moteurs ». Dans un an ? D’ici demain ? D’ici les présidentielles de 2029 ? Focus 2030? Le boulevard politique 2025-2029 pourrait par conséquent être parsemé et jalonné de surprises et calculs les plus incertains.





Quid du « Comité » institué en août dernier lequel serait exclusivement chargé de la révision des groupes thermiques ? Les moteurs diffèrent desdits groupes dans le jargon spécifique ? Ce 12/01, l’électeur sera il disposé à user de son « arme », le bulletin ? Va t il exprimer un vote protestataire en saisissant cette opportunité ? Face à ce malaise social voire politique, le votant s’exprimera t’il par un vote hostile, un vote de rejet, un refus du système? Une voix de défiance ?





Les centres de soins intensifs des hôpitaux à l’instar de « Dubaï » connaissent aussi des longues heures de délestages.





Priver une population de ses besoins les plus basiques et élémentaires à l’instar de l’électricité doit être un jour considéré comme une forme de « Haute Trahison ».





