SNPSF/FERMETURE DES CENTRES RÉGIONAUX : QUELLE STRATÉGIE DANS QUELS CONTEXTES ?







Nous sommes en janvier 2025. Des milliers d'agents et fonctionnaires ont amèrement été pris de court en apprenant qu'ils ne pouvaient plus accéder à leurs comptes ni faire d'autres opérations dans plusieurs centres régionaux où la Snpsf détient leurs activités. Nous sommes en janvier 2025. Des milliers d'agents et fonctionnaires ont amèrement été pris de court en apprenant qu'ils ne pouvaient plus accéder à leurs comptes ni faire d'autres opérations dans plusieurs centres régionaux où la Snpsf détient leurs activités.





Cette décision plus qu'absurde interroge ; pourquoi et comment la Direction de cette société d'État ait pu prendre une telle décision à un moment crucial où le contexte politique s'anime dans une champagne électorale intense ? Qu'est-ce que c'est cette façon singulière de procéder ? Que cache cette initiative ? La Direction de la Snpsf a-t-elle reçu les instructions de quelle hiérarchie pour justifier et exécuter sa décision ?





En fermant tous ces centres, la société d'État oblige tout le monde à devoir se déplacer en masse dans la capitale Moroni où les queues infernales les attendent. Payer un taxi pour aller toucher son salaire ou effectuer une opération, ce qu'on pouvait faire chez soi ou à quelques kilomètres sans payer de taxi est une autre peine infligée à ces populations.





Obliger ces populations à affluer dans la capitale Moroni c'est créer des crises au lieu d'en éviter. Il faut que la Snpsf s'explique et très vite et revienne sur cette décision rocambolesque. Nous avons plus besoin de renforcer les politiques de décentralisation et de déconcentration surtout dans des régions jusqu'alors enclavées par le manque de routes adéquates.





Abdoulatuf Bacar