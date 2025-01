Pourquoi je suis candidat ? À l’Assemblée, je défendrai les mêmes problématiques mais en plus, je pèserai de tout mon poids pour proposer et faire ado

Pourquoi je suis candidat ?







En tant que journaliste, j’ai toujours eu à cœur de défendre les plus faibles, les laissés pour compte, les opprimés, le droit des femmes. C’est exactement pour cela que je pars à l’assaut du palais de Hamramba, pour une meilleure justice sociale. En tant que journaliste, j’ai toujours eu à cœur de défendre les plus faibles, les laissés pour compte, les opprimés, le droit des femmes. C’est exactement pour cela que je pars à l’assaut du palais de Hamramba, pour une meilleure justice sociale.





À l’Assemblée, je défendrai les mêmes problématiques mais en plus, je pèserai de tout mon poids pour proposer et faire adopter des lois qui défendront les opprimés. Il y a une autre réalité qui me pèse.





Le boulevard offert à Azali Assoumani et aux siens face à des enjeux tels l’exploitation des blocs de pétroles, la volonté qui lui est prêtée d’une monarchisation du pays et tout simplement l’absence de contre-pouvoir au parlement. En réalité, le terrain politique a été abandonné par l’opposition et c’est une faute impardonnable. La solution face à l’oppression, ça n’est absolument pas la résignation, mais plutôt une volonté, une détermination sans faille.





La révolte spontanée, historique et salutaire des 17 et 18 janvier des adolescents et des jeunes adultes des quartiers populaires de Moroni, prouve la soif de changement de la population. Moi, député à l’Assemblée, je formule le vœu de me tenir, toujours, aux côtés des aspirations de mon peuple.





Toufé Maecha, candidat aux législatives