Meeting triomphale du candidat Idarouss à Itsandra-Mdjini

MEETING TRIOMPHALE À ITSANDRA-MDJINI: UNE VICTOIRE INÉLUCTABLE POUR IDAROUSS







Béni par sa ville, adoubé par sa région, porté par sa circonscription, encouragé par sa famille, et soutenu par une population venue de tous horizons, IDAROUSS incarne la baraka populaire et la bénédiction électorale. Ce soutien massif s'est confirmé ce 9 janvier 2025 lors du grand meeting à Itsandra-Mdjini.





Les tendances et les premiers sondages confirment la dynamique : Aboubacar Saïd Houssein figure parmi les favoris dès le premier tour. Plusieurs enquêtes, notamment celles de l'Organisation des Intellectuels Indépendants des Comores (O.I.I.C) et du Mouvement pour l'Autonomie Économique et la Transparence Politique (M.A.E.T.P), le placent en tête dès le premier tour.





Depuis le début de sa campagne législative, cette bénédiction électorale ne fait que se renforcer. Entouré d’une équipe soudée, ABOUBACAR SAÏD HOUSSEIN (IDAROUSS) est reconnu pour sa personnalité incontestée et son bilan apprécié non seulement dans sa région, mais aussi à l’échelle nationale. Comme l’a souligné un des grands intervenants du meeting, son parcours incarne une nouvelle ère pour la région.





Avec un professionnalisme exemplaire, la campagne a touché toutes les strates de la population : quartier par quartier, maison par maison, parcelle par parcelle, à la manière de la grande campagne de Barak Obama. Cette candidature représente une révolution sereine contre toute forme de bourgeoisie et le monopole du parlementarisme inutile, tout en étant une promesse d'alternance parlementaire au profit de tous les enfants de la région, a déclaré le candidat dans son discours.





À Itsandra-Sud, le peuple chante et réclame dès le premier tour une victoire écrasante et éclatante d’Aboubacar Saïd Houssein. À l’échelle nationale, l’Assemblée attend des personnalités consensuelles, empreintes de piété, de moralité et d'utilité, à l’image d’IDAROUSS.





Ibrahim Abdou Said