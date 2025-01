Le ridicule tue un haut responsable politique de la région de Washili lors d'un meeting de la CRC. Le ridicule tue un haut responsable politique de la région de Washili lors d'un meeting de la CRC.





De la bouche d'un 'Azaliste lors d'un meeting à Kwambani Washili : Azali aime Washili par ce qu'il a toujours pris un enfant de la région dans ses gouvernements de Azali 1 à Azali 4. Le ridicule le tue pas mais je pense qu'à Washili il commencer à tuer certaines personnes.





On aurait cru un généalogiste qui explique les filiations familiales de la région plutôt qu'un politique dont son rôle aurait été de montrer son projet pour le pays ou la région. Horrible ! Aucun mot sur son apport sur le développement local, ni sur les emplois et la formation des jeunes de la région. Aucun mot sur la projection avenir du développement local ni sur la sécurité ni sur la vie chère ni sur rien qui puisse concerner le citoyen lambda.





Qu:est-ce que le citoyen lambda de ma religion a à gagner si Mr Ahmadou MZE SOILIHI est nommé ministre dans un Gouvernement qui n'apporte rien pour améliorer la vie des citoyens comoriens ? Il faudrait que je la jeunesse de Washili et de toutes les régions commencent à voir les choses autrement et à se remettre en question sur les soutiens divers qu'ils apportent à l'endroit de l'homme politique en général et de ceux de ma région en particulier.





Le but recherché c'est loin de décrocher un ministère ou un poste de direction d'une grande société publique ou un poste de conseiller à la présidence. Le but c'est d'améliorer la vie des citoyens. Qu'est-ce que les nominations ministériels de ma région ont apporté pour changer la vie des Comoriens en général et ceux de ma région en particulier ? Rien d'intérêt général! C'est juste un miroir au alouettes pour tromper le peuple et la jeunesse.





Et pourtant, nous sommes persuadés que la politique ce n'est pas l'art de tromper les citoyens ni de remplir son ventre. La vertu de la politique nous oblige à se poser la question suivante : quel est l'impact de mon action ou de mon engagement politique pour améliorer la vie des citoyens ?





Car le fil conducteur doit être l'intérêt général et l'amélioration de la vie de la population. Au contraire, le ministre ou le directeur ou je ne sais quel responsable comorien se demande d'abord comment il va pouvoir améliorer sa vie personnelle et celle de ses proches.





C'est à partir de cet état d'esprit que la politique comorienne a perdu toute sa vertue. Ainsi, j'ose croire que ma région et le pays tout entier va se ressaisir pour dire STOP à la politique désastreuse incarnée par la CRC et ses serviteurs depuis 15 ans qui a apporté malheur, désolation, humiliation, régression sociale et économique, régression politique, partisanerie, clientèlisme, forte corruption, dilapidatiion des biens, assassinats, vols électoraux, orgueil, déchirement de la nation et j'en passe des pires.





Dimanche prochain, j'appelle ma région et partout dans le pays à faire barrage aux candidats de la CRC et à privilégier le vote en faveur des deux autres candidats.





Pour ma région de Washili j'appelle voter contre les deux candidats de la CRC et à donner la chance aux deux autres candidats.





J'appelle les citoyens comoriens à refuser le vol déjà organisé partout dans les villes pour nommer de force les candidats de la CRC.





Un nouvel espoir renaîtra bientôt Amine Insha Allah. .





Ahmadou MZE SOILIHI