Djamaldine Zidini sélectionné pour le programme Fulbright Foreign Student

Félicitations à Djamaldine Zidini pour avoir été sélectionné pour le programme 𝗙𝘂𝗹𝗯𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗙𝗼𝗿𝗲𝗶𝗴𝗻 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟱-𝟮𝟬𝟮𝟲 ! Félicitations à Djamaldine Zidini pour avoir été sélectionné pour le programme 𝗙𝘂𝗹𝗯𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗙𝗼𝗿𝗲𝗶𝗴𝗻 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟱-𝟮𝟬𝟮𝟲 !





Djamaldine participera à un programme d'anglais de six mois à la Southern Illinois University Carbondale afin d'améliorer ses compétences en anglais avant de commencer son Master en Ingénierie en Août 2025.





Avant son départ, le Conseiller Adjoint à la Communication et aux Affaires Culturelles, Alex Burns a félicité Djamaldine pour sa sélection à ce programme compétitif.





Joignez-vous à nous pour féliciter Djamaldine alors qu'il se rend aux États-Unis pour rejoindre la cohorte 2025-2026 du programme 𝗙𝘂𝗹𝗯𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗙𝗼𝗿𝗲𝗶𝗴𝗻 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁!

---

Congratulations to Djamaldine Zidini on being selected for the 𝗙𝘂𝗹𝗯𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗙𝗼𝗿𝗲𝗶𝗴𝗻 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟱-𝟮𝟬𝟮𝟲 program!





Djamaldine will participate in a 6-month English program at Southern Illinois University Carbondale to enhance his English skills prior to starting his Master's Degree in Engineering in August 2025.





During a pre-departure meeting at the U.S. Embassy, Public Diplomacy Officer Alex Burns congratulated Djamaldine on his selection for the competitive program.





Please join us in congratulating Djamaldine as he heads to the United States as part of the 2025-2026 cohort of Fulbright Foreign Student program!





U.S. in the Comoros