Ce qu’il faut retenir de l’interview d’Azali Assoumani, à dix jours des élections législatives

Entretien Exclusif avec SE le Président AZALI Assoumani







Dans une interview approfondie accordée à la télévision nationale ORTC et au journal Alwatwan, Son Excellence Monsieur AZALI Assoumani, Président de la République, a partagé des réflexions éclairantes sur les enjeux cruciaux qui façonnent l'avenir des Comores. Voici un résumé des points clés abordés :





Réponse aux catastrophes naturelles





Le 13 décembre 2024, le cyclone Chido a frappé l'île de Mayotte, causant des destructions massives et des pertes humaines tragiques. En réponse, le Président a détaillé les mesures d'urgence mises en œuvre pour venir en aide aux sinistrés, y compris des distributions de nourriture, d'eau potable et de matériel de secours. Il a souligné l'importance d'une approche coordonnée entre le gouvernement, les ONG et la communauté internationale pour une aide plus efficace.





Le Président a également évoqué la nécessité de sensibiliser la population aux effets du changement climatique, qui intensifie la fréquence et la gravité de telles catastrophes. Il a annoncé que des projets de loi sur la protection de l'environnement et la gestion des déchets sont en cours d'élaboration pour renforcer la résilience du pays face à ces défis.





Sécurité et lutte contre la violence





La montée inquiétante de la violence, des vols et des agressions a été une autre préoccupation majeure. En évoquant son agression personnelle en septembre, le Président a souligné l'urgence d'une réponse collective. Il a appelé à la responsabilité des parents, des enseignants et des forces de l'ordre dans l'éducation des jeunes et leur encadrement.





Le Président a également annoncé des réformes pour renforcer le système judiciaire, notamment la création d'une chambre anti-corruption au sein de la Cour Suprême, afin de rétablir la confiance dans les institutions. Il a insisté sur l'importance de continuer à garantir de meilleures conditions d'accueil des étrangers, mais aussi celle de mieux contrôler les flux migratoires, pour assurer la sécurité du pays et prévenir la criminalité.





Élections de 2025





À l'approche des élections communales et législatives de 2025, le Président a exprimé son engagement à garantir des élections libres et transparentes. Il a déclaré que la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) et toutes les instances concernées travaillent d'arrache-pied pour s'assurer que le processus électoral se déroule sans heurts. Il a remercié la communauté internationale pour son soutien, tout en affirmant sa volonté d'ouvrir le dialogue avec l'opposition pour favoriser une atmosphère politique inclusive.





Il a également exprimé son désir de créer un climat de confiance pour éviter les violences qui ont entaché les élections passées.





Développement économique et jeunesse





Le développement économique demeure une priorité pour le Président, qui a réaffirmé son ambition de faire des Comores un pays émergent à l'horizon 2030. En mettant l'accent sur l'importance de l'entrepreneuriat, il a mentionné le programme "Un jeune, un emploi", qui vise à créer des opportunités pour les jeunes dans divers secteurs, notamment l'agriculture, l'hôtellerie et le numérique.





Il a également évoqué des projets phares, tels que la construction de l'hôpital El-Maarouf et la gestion de l'aéroport international par des investisseurs Émirats, qui sont essentiels pour stimuler l'économie locale. Le Président a exprimé sa fierté vis-à-vis des jeunes Comoriens, citant les succès de l’équipe nationale de football, les Cœlacanthes, qui se qualifient pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025, comme un symbole d'espoir et d'ambition pour la jeunesse du pays.





Politique internationale et leadership





Sur le plan international, le Président a mis en avant les réalisations de la présidence comorienne de l'Union Africaine, en soulignant l'importance de la paix et de la stabilité. Il a mentionné des acquis tels que l'adhésion de l'Union Africaine au G20, un accomplissement qui renforce la position des Comores sur la scène mondiale et permet de défendre les intérêts du continent.





Le Président a également parlé des efforts de médiation de l'Union Africaine dans divers conflits internationaux, notamment en Ukraine et au Sahel. Il a exprimé sa préoccupation face à la situation en Palestine et a salué le rôle de leaders comme l’Afrique du Sud dans la défense des droits humains.





Cet entretien a mis en lumière non seulement les défis auxquels les Comores font face, mais aussi les ambitions et les initiatives du Président AZALI Assoumani pour un avenir meilleur. En engageant un dialogue ouvert pour la population et en renforçant les institutions, le Président cherche à bâtir un pays uni, prospère et résilient.





