Wanani : des artisans locaux installent des toilettes améliorées !

Ahmed, artisan maçon, contribue à l’amélioration des conditions sanitaires de Wanani







Former des artisans locaux pour répondre aux défis sanitaires aux Comores grâce aux toilettes améliorées





À Wanani sur l’Ile de Mohéli, Ahmed Madi Attoumane, maçon de métier, s’investit dans un projet qui vise à transformer les pratiques d’assainissement dans sa communauté. Avec 39 autres artisans locaux, il a participé à une formation organisée par la direction de l’Énergie, avec l’appui de l’UNICEF grâce aux financements de JICA, pour apprendre à installer des toilettes améliorées adaptées aux réalités locales.





Aux Comores, environ 64 % de la population a accès à des toilettes améliorées. Ce taux, bien qu’encourageant, montre qu’une partie significative de la population utilise encore des installations sanitaires rudimentaires, augmentant ainsi les risques de maladies liées à l’insalubrité. Selon les estimations mondiales, 88 % des maladies diarrhéiques pourraient être évitées grâce à des infrastructures sanitaires adaptées et des pratiques d’hygiène renforcées.





Avec des formations comme celle organisée à Wanani et Ndrodroni, les artisans locaux deviennent des acteurs du changement. La formation a permis à Ahmed et à d’autres d’acquérir les compétences nécessaires pour installer des toilettes améliorées Salto, conçues pour réduire les nuisances et limiter la propagation des maladies.





Mais c’est quoi, des toilettes améliorées ?





Ces installations sont conçues pour offrir un meilleur niveau d’hygiène et sont adaptées aux réalités locales. Contrairement aux toilettes traditionnelles, elles nécessitent peu d’eau, empêchent les nuisibles comme les mouches et les rongeurs, et limitent les mauvaises odeurs. Leur conception vise à réduire la transmission de maladies telles que le choléra, tout en s’intégrant aux environnements ruraux.





Des installations adaptées aux besoins locaux





Le centre de santé de Wanani a été l’un des premiers lieux choisis pour installer ces toilettes dans le cadre de la phase pratique de la formation. Samiati, sage-femme dans ce centre, témoigne : "Ces toilettes sont mieux adaptées à nos besoins. Elles empêchent les nuisibles comme les mouches et les rongeurs, ce qui contribuera à la prévention des maladies."





À Ndrodroni, les artisans ont installé trois toilettes améliorées dans des mosquées, un choix stratégique pour sensibiliser un grand nombre d’habitants. L’adjoint au maire, présent lors de l’installation, a souligné l’importance de cette initiative pour améliorer les conditions de vie des familles vulnérables : "Ces installations vont non seulement améliorer l’hygiène, mais aussi encourager davantage de familles à adopter ces solutions modernes."





Un impact sanitaire et environnemental





Les toilettes améliorées apportent des avantages tangibles pour la santé, mais aussi pour l’environnement. Leur faible consommation d’eau répond à la problématique de l’accès limité à cette ressource dans certaines régions des Comores. En bloquant les nuisibles et en réduisant les déchets, elles contribuent également à limiter la contamination de l’environnement.





Un engagement pour le changement





Ali Ahamada, maçon à Siry-ziroudani, estime que la sensibilisation doit être renforcée pour garantir l’adoption généralisée de ces équipements : "Certains peuvent être réticents, mais avec plus d’efforts de sensibilisation, nous verrons un changement de comportement dans la population."





Pour Ahmed et ses collègues, cette formation est un pas en avant. En tant qu’artisans formés, ils deviennent des acteurs clés dans la lutte contre les maladies liées à l’insalubrité. Leur travail vise à encourager de nombreuses familles à adopter des solutions d’assainissement modernes et durables, contribuant ainsi à un environnement plus sain pour tous.





Rehema Ahmed Abdallah ©UNICEF Comores