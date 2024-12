"Votre confiance et vos encouragements me touchent particulièrement, car ils renforcent ma détermination à porter un projet ambitieux pour notre r".



Votre confiance et vos encouragements me touchent particulièrement, car ils renforcent ma détermination à porter un projet ambitieux pour notre région de Mboude et pour notre nation tout entière. Votre attachement aux valeurs prônées par nos aînés, notamment par le Conseiller Politique Houmed Msaidié et le Trésorier Payeur Général Moindjié Saandi, est une inspiration pour tous les acteurs du développement et du progrès aux Comores.





Je tiens à vous remercier pour ce geste significatif et à réaffirmer mon engagement à travailler sans relâche pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Ensemble, nous poursuivrons notre mission de promouvoir un développement inclusif, durable et juste pour Mboude et pour notre pays.





Je reste convaincu qu’avec le soutien de leaders visionnaires comme vous, ainsi que celui de nos communautés, nous pouvons accomplir de grandes choses pour le bien-être de tous.

Fait à Mboude, le 30 décembre 2024





Bacar Mvoulana

Candidat à la députation pour la région Mboude

Union des Comores