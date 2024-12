Sur l’île de Maoré, le problème est politique







Le droit international aurait dû permettre aux pays pauvres de se défendre. Il reste inefficace face à des Etats riches propriétaires des armes économiques et militaires. Sur l’île de Maoré comme sur d’autres territoires, les riches continuent d’opprimer les pauvres. Le droit international aurait dû permettre aux pays pauvres de se défendre. Il reste inefficace face à des Etats riches propriétaires des armes économiques et militaires. Sur l’île de Maoré comme sur d’autres territoires, les riches continuent d’opprimer les pauvres.





Les crises successives sur l’île au lagon ne sont que le résultat d’un coup de force politique. Depuis l ‘avènement de la macronie et l’arrivée de jeunes personnes aux responsabilités, ces derniers ne fournissent aucun effort pour comprendre la genèse des récurrents problèmes sur l’île hippocampe et sur d’autres territoires lointains. M. Bayrou qui a partagé le pouvoir avec M. Giscard, aurait pu par honnêteté expliquer ce qui s’est passé au sujet de l’île comorienne de Maoré, mais il semble frappé d’amnésie. Les différents répétiteurs politiques et médiatiques présentent à longueur de temps, les crises de l’île au lagon comme découlant d’un déficit économique des pays aux alentours.





Ce qui n’est qu’un leurre ou un mensonge pour discriminer des hommes et des femmes qui se trouvent chez eux et dans leur région de naissance de leurs parents, aïeuls ou eux-mêmes. C’est l’État français qui a mis le bazar dans l’océan indien en décidant de manière unilatérale d’occuper un quart ou un cinquième d’un territoire d’un autre pays, parce que ce dernier très pauvre ne pouvait s’appuyer que sur le droit international pour se défendre.





M. Bayrou fait semblant de découvrir les problèmes de l’île de Maoré. De qui se moque-t-il ? Pendant un jour, tous les médias vont publier des photos du premier ministre français sur l’île, en commentant ses moindres déplacements et paroles. Ainsi la plupart des antennes seront saturées comme à chaque fois que des ministres sont de passage sur l’île de l’océan indien.





L’occultation du problème politique est une manœuvre des dirigeants des pays riches, qui leur permet de maintenir leur main mise sur une grande majorité de l’humanité. L’exemple de l’aide au développement qui n’en est pas une, montre l’hypocrisie, la duplicité et le cynisme des représentants des pays riches. Fermez vos bouches, nous vous aidons depuis très longtemps. Et sans nous, vous serez plus miséreux que vous ne l’êtes déjà. Les représentants autochtones de la France sur l’île au lagon tiennent le même discours à la majorité de la population qui vivent dans le dénuement. Nous sommes français depuis 1841, avant la Savoie et d’autres départements, crient-ils. Ces privilégiés oublient volontairement de préciser que les habitants de Maoré n’ont pas eu leur mot à dire sur cette colonisation.





M. Bayrou parade, comme d’autres avant lui, promet de reconstruire l’île de Maoré en deux ans. Mais sera-t-il encore au gouvernement dans deux ou trois mois ? On pourrait prendre son inconséquence à la légère, mais on a trop de respect pour les milliers d’hommes et de femmes qui souffrent depuis si longtemps. Mais aucune honte, aucun malheur d’autrui ne semble arrêter l’indécente communication.





Sur le site du portail des outre-mer, la binette de M. Bayrou est partout, ce qui doit le réjouir et le satisfaire. Quelle misère !!!





Tant que l’État français essayera d’ignorer et d’occulter le caractère politique de la situation sur l’île de Maoré, aucune solution pérenne n’adviendra. L’Archipel des Comores pourrait devenir les îles Malouines de la France. Le désastre humain sur l’île au lagon pourrait être plus grave étant donné la densité de population et les décisions arbitraires des différents préfets coloniaux, maîtres absolus dans l’attribution des certificats d’identité française.





Les colons blancs avaient réussi à persuader ma mère et mes aïeuls qu’ils leur étaient supérieurs. Après quelques années de vie, j’ai compris que cette supériorité n’existait pas. La nouvelle génération africaine est maintenant persuadée que tous les hommes et toutes les femmes du monde ont la même valeur.





Les déboires de l’État français dans la majorité des outre-mer permettra peut-être aux dirigeants de la France de descendre de leur supposé et prétendu piédestal. Le temps des colonies est terminé.





Soidriddine Mohamed