« Machuhuli » : un évènement aux multiples facettes







Le "machuhuli" occupe une place centrale dans la culture comorienne, où il est bien plus qu’un simple événement festif. Il est associé à des moments clés de la vie tels que les mariages, les fiançailles, les naissances ou les cérémonies de passage, visant à renforcer les liens sociaux et familiaux. Cependant, cet événement, autrefois symbole d’unité, a évolué pour devenir, dans certains cas, une source de conflits et de divisions. C’est ainsi que trois questions essentielles méritent d’être posées pour mieux mener cette discussion : quelles sont les véritables fonctions sociales du "machuhuli" ? Comment ont-elles changé au fil du temps ? Et comment cet événement s’intègre-t-il aux normes religieuses ? Il est à noter que cet article se concentrera sur les aspects culturels et sociaux de ce phénomène en pleine mutation, en écartant sciemment les dimensions économiques et sanitaires. Le "machuhuli" occupe une place centrale dans la culture comorienne, où il est bien plus qu’un simple événement festif. Il est associé à des moments clés de la vie tels que les mariages, les fiançailles, les naissances ou les cérémonies de passage, visant à renforcer les liens sociaux et familiaux. Cependant, cet événement, autrefois symbole d’unité, a évolué pour devenir, dans certains cas, une source de conflits et de divisions. C’est ainsi que trois questions essentielles méritent d’être posées pour mieux mener cette discussion : quelles sont les véritables fonctions sociales du "machuhuli" ? Comment ont-elles changé au fil du temps ? Et comment cet événement s’intègre-t-il aux normes religieuses ? Il est à noter que cet article se concentrera sur les aspects culturels et sociaux de ce phénomène en pleine mutation, en écartant sciemment les dimensions économiques et sanitaires.





1. Les fonctions sociales du « Machuhuli » : moment d’unité et de partage





Le « Machuhuli », fête emblématique de la culture comorienne, joue un rôle central dans le renforcement de la cohésion sociale et la préservation des traditions. En rassemblant familles et communautés, il crée des moments d’unité où la solidarité et le partage sont essentiels. Cet événement permet aussi de transmettre aux jeunes générations les coutumes locales et les valeurs collectives, assurant ainsi la pérennité du patrimoine culturel.





Il sert d’espace d’intégration, où chacun, notamment les jeunes, trouve sa place dans la société à travers des rites communs. Comme le disait Kwame Nkrumah : « La culture est l’âme d’un peuple ; elle est ce qui définit son identité, ses valeurs et ses aspirations ». Célébré dans le respect des valeurs fondamentales, le « Machuhuli » renforce l’unité et le sens de la communauté. Cependant, des dérives modernes, comme les chansons polémiques, fragilisent cette harmonie et génèrent des tensions au sein des célébrations.





2. Les chansons comme instruments des clivages





Il convient de souligner au préalable qu’à Ngazidja surtout, dans les « machuhuli », les chansons, censées être un vecteur de joie et de cohésion, sont de plus en plus utilisées pour alimenter des conflits. Les paroles de certaines chansons, dirigées contre des membres de la famille accusés de jalousie ou de malveillance, sèment rancune et division. Cette dérive, motivée par le désir d’impressionner ou de régler des comptes, détourne l’esprit originel de ces cérémonies, qui devaient célébrer l’unité et renforcer les liens.





Au lieu de rassembler, ces chansons blessent et creusent des fossés entre proches, mettant en lumière un glissement culturel inquiétant. Cette dérive renforce la notion de « wumani » (conflit familial), qui est un concept fondamental du nouveau visage de cette fête, censée renforcer les liens familiaux. Le « machuhuli » ne peut être réduit à une scène de rivalités, mais doit redevenir un espace sacré où les cœurs se rapprochent, où les familles se soutiennent, et où la musique, dans sa pureté, élève et rassemble. Il est essentiel de retrouver cette vision pour préserver ce qui fait l’âme même de nos traditions.





3. Quand les festivités dérivent vers la délinquance





Dans certains villages, la nuit des évènement festifs devient un prétexte à une délinquance déguisée, sous couvert de festivités. Les bals nocturnes qui suivent les « toirabe » illustrent cette dérive, où des pratiques contraires aux normes religieuses et culturelles émergent. Ces célébrations, censées refléter joie et union, sont parfois marquées par l’usage de drogues et des interactions intimes non autorisées, éloignant les participants des principes islamiques et des coutumes. Ce phénomène révèle une perte des repères sociaux et moraux, éloignant les participants des principes islamiques et des traditions locales. La frontière entre festivité et déviance devient floue, mettant en péril la cohésion sociale et religieuse. Cette dérive risque d’affaiblir les liens communautaires et de compromettre la transmission des valeurs aux générations futures. Une prise de conscience collective est nécessaire pour restaurer l’essence du « Machuhuli » et garantir que les célébrations respectent les coutumes et principes religieux.





4. Une marchandisation des rapports sociaux





Il est à rappeler qu’autrefois, le « machuhuli » incarnait un espace de bonheur et de partage où la nourriture, abondante et gratuite, était offerte en signe de générosité et d’unité communautaire. Chaque participant, qu’il soit riche ou modeste, trouvait sa place autour des repas festifs. Aujourd’hui, cette dynamique s’efface, remplacée par une marchandisation des rapports sociaux, particulièrement visible à Ngazidja. Lors du « mdhoihiricho » (mariage ordinaire), il faut désormais débourser au moins 5 000 francs comoriens pour avoir le droit de participer au dîner, une somme qui monte parfois à 10 000 francs pour ceux qui veulent préserver leur honneur. Cette évolution reflète une transformation profonde, où le lien social se monnaye au détriment de l’inclusion et de l’entraide. Comme l’écrivait Pierre Bourdieu, « les relations sociales se matérialisent lorsqu’elles sont subordonnées aux logiques économiques ». Ce changement nourrit un sentiment d’exclusion parmi les plus vulnérables, érodant la fonction sociale de cet évènement traditionnel.





5. La situation sociale après « Machuhuli »





Il convient de retenir qu’après la période de «machuhuli », les familles comoriennes font face à des défis majeurs : famine, pénurie alimentaire, endettement et échec scolaire des enfants. Ces festivités, souvent mal gérées par des notables peu compétents, négligent les apports des intellectuels et aggravent les déséquilibres sociaux. Frantz Fanon rappelait : « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » La mission des Comoriens est d’interroger la dynamique de cette fête, d’y intégrer une réflexion approfondie et de définir des stratégies de développement en lien avec celle-ci.





Enfin, le « machuhuli », bien qu’incontournable dans la culture comorienne, semble se trouver à une position menaçante. Les évolutions sociales et culturelles qui l’affectent, de même que les dérives observées, révèlent un besoin urgent de réévaluation des pratiques. Il est essentiel de restaurer l’esprit originel de cet évènement crucial, celui qui favorisait l’unité, la solidarité et le partage authentique. Une réflexion collective sur l’adaptation de cette fête aux réalités contemporaines est indispensable pour garantir sa pérennité, allant de l’intégration des intellectuels dans l’organisation et la prise des décisions. Par rapport à ce cheminement discursif, une question émerge : le « machuhuli » pourrait-il retrouver sa place en tant que véritable ciment social, ou continuera-t-il de se détourner de ses valeurs fondamentales ?





Abdillah Elarif, Doctorant en sociologie