L'instrumentalisation politique du stade de Malouzini par le colonel Azali Assoumani







LE RIDJA-PACTE précise que si l'état Comorien a le devoir d'accompagner, de soutenir le mouvement sportif et à aider la jeunesse comorienne à s'épanouir par la culture et le sport, notre parti politique rappelle fermement que les chartes des mouvements sportifs internationaux, de la FIFA et de la CAF en particulier, interdisent l'instrumentalisation politique du sport.





Elles stipulent que le sport est autonome et indépendant. Il doit être organisé et exercé dans la neutralité absolue et sans discrimination d'aucune sorte.





C'est pourquoi, par correspondances de ce jour, le RIDJA-PACTEF interpelle la FIFA, la CAF ainsi que LES ORGANISATIONS OLYMPIQUES et demande leur intervention pour annuler sans délai la décision prise par les autorités comoriennes qui ont décide de rebaptiser le stade international des Comores MALOUZINI par un slogan politique à savoir « LE RENOUVEAU » qui est celui du parti politique au pouvoir la CRC ( Convention pour le RENOUVEAU des Comores) .





Les instances de tutelle spécialisées de ces organisations sportives internationales vont devoir se prononcer contre l'instrumentalisation politique du stade MALOUZINI qui nous le rappelons constitue une violation grave et intolérable des chartes des mouvements Sportifs internationaux. Elles doivent également se prononcer sur la compatibilité et la légalité, au regard de ces mêmes chartes, comme membres dans les instances sportives olympiques et sportives en général des dirigeants politiques et des hauts gradés militaires comoriens.





LE BUREAU POLITIQUE du RIDJA-PACTEF

Whashapp / Téléphone: +2693343838 / +33605993004

BP 1905 Moroni

Quartier Mangani Union des Comores