Leur objectif, faire triompher le candidat Zoubeiri dès le premier tour !

Accueil triomphal à Ntsoralé pour l’honorable Mohamed Zoubeiri







La journée de l'Honorable Mohamed Zoubeiri Ahmed s'est poursuivie à Ntsoralé Dimani, où il a pris part à deux rencontres stratégiques marquantes. La première s'est tenue avec la famille et les proches de l'actuel Délégué du gouvernorat et coordinateur du parti CRC dans la région, M. Farid Mkavavo.





L’accueil chaleureux réservé au candidat a reflété le profond respect et l’unité autour de sa candidature. Cette rencontre a été l’occasion pour Mohamed Zoubéiri de mesurer l’engagement des proches de M. Mkavavo en faveur de sa réélection.





La deuxième rencontre à Ntsoralé, tout aussi importante, a eu lieu avec la famille et les proches de l’éminent Sabili Ali, alias Tigana. Une fois encore, l’Honorable Zoubeiri a été touché par la mobilisation et le soutien manifestés. Il ressort de ces échanges une satisfaction et une confiance renouvelées pour la suite de la campagne. Ces moments ont renforcé l’espoir d’un succès éclatant aux prochaines élections, consolidant la dynamique de victoire autour de l’Honorable Mohamed Zoubeiri Ahmed.





Rencontre stratégique de l'Honorable Mohamed Zoubeiri à Mtsangadjou





Cet après-midi du mercredi 11 décembre, l’Honorable Mohamed Zoubeiri Ahmed, député de la région de Dimani, a tenu une rencontre stratégique avec les habitants de Mtsangadjou, capitale de la région. Dans une ambiance amicale et chaleureuse, cette réunion a permis de renforcer les liens avec la jeunesse dynamique de la localité.





Les jeunes de Mtsangadjou ont réaffirmé leur engagement et leur disponibilité à soutenir le candidat lors des élections législatives du 12 janvier 2025. Leur objectif est clair : faire triompher Mohamed Zoubeiri Ahmed dès le premier tour pour asseoir une fois de plus l’unité et le choix de tous les Dimaniens.





Ce moment d’échange a également mis en lumière l’enthousiasme des habitants pour le renouveau que représente l’Honorable Zoubeiri. En témoignant leur confiance et leur volonté de mobiliser massivement les électeurs, les frères de Mtsangadjou ont exprimé leur fierté de voir leur région unie autour d’un candidat capable de défendre leurs intérêts au niveau national.





