Les Comores : Une Crise Énergétique au Cœur de l’Océan Indien







Dans cet archipel de l'océan Indien, un coucher de soleil doré masque souvent une réalité sombre : les Comores, nation de près de 900 000 habitants, sont plongées dans une crise énergétique paralysante. Avec seulement 35 % de la population ayant accès à l'électricité, et des coupures fréquentes affectant le quotidien des habitants, l'avenir énergétique du pays est en jeu.





Un Réseau Sous Tension





Les Comores dépendent presque entièrement des importations de carburants fossiles pour produire leur électricité. Chaque année, environ 100 000 tonnes de diesel et de mazout sont importées, drainant jusqu’à 25 % des recettes publiques. Le prix de l’électricité atteint 0,30 € par kWh, parmi les plus élevés de la région, un coût insoutenable pour la majorité des ménages et des entreprises.





Le réseau électrique, vétuste et mal entretenu, subit des pertes estimées à 30 % de l’énergie produite. Les pannes fréquentes entravent les soins médicaux dans les hôpitaux, retardent les cours dans les écoles et réduisent la compétitivité des petites entreprises. En conséquence, le développement économique de ce jeune État reste freiné.





Un Potentiel Énorme, Mais Inexploité





Ironiquement, l’Union des Comores regorge de ressources naturelles qui pourraient transformer sa situation énergétique :





Solaire : Les îles bénéficient d’une irradiation solaire moyenne de 5,5 kWh/m²/jour, un niveau parmi les plus élevés du monde.

: Les îles bénéficient d’une irradiation solaire moyenne de 5,5 kWh/m²/jour, un niveau parmi les plus élevés du monde. Éolien : Avec des vents constants soufflant à 6 m/s sur les côtes, les conditions sont idéales pour des projets éoliens.

: Avec des vents constants soufflant à 6 m/s sur les côtes, les conditions sont idéales pour des projets éoliens. Géothermie : Le volcan actif Karthala, sur l’île de la Grande Comore, détient un potentiel énergétique estimé à 40 MW, capable d’alimenter une grande partie du pays.

: Le volcan actif Karthala, sur l’île de la Grande Comore, détient un potentiel énergétique estimé à 40 MW, capable d’alimenter une grande partie du pays. Énergie marine : Les puissants courants entourant les îles pourraient être exploités pour produire de l’électricité, bien que cette technologie reste encore émergente.





Ces ressources renouvelables offrent aux Comores une opportunité unique de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles tout en participant à la transition énergétique mondiale.





Une Transition Énergétique Ambitieuse





Les solutions existent, mais elles nécessitent un financement et une volonté politique solide. Voici quelques-unes des initiatives clés :





Déployer des Parcs Solaires et Éoliens





Avec un investissement initial de 70 millions d’euros, les Comores pourraient installer 50 MW de capacité solaire et éolienne, réduisant ainsi de 60 % leur dépendance au diesel. Ce projet permettrait d’économiser 15 millions d’euros chaque année sur les coûts d’importation de carburants.

Exploiter la Géothermie





Une centrale géothermique de 20 MW, alimentée par le volcan Karthala, pourrait produire de l’électricité à un coût compétitif de 0,10 €/kWh, trois fois inférieur au prix actuel.

Moderniser le Réseau Électrique





Une mise à jour des infrastructures pourrait réduire les pertes d’énergie à 10 %, économisant près de 5 millions d’euros par an en électricité non gaspillée.

Développer des Microgrids





Pour les zones rurales, des microgrids solaires permettraient de fournir une énergie fiable à 50 000 ménages non desservis, pour un coût estimé à 5 millions d’euros.

Attirer des Partenariats Public-Privé





Des institutions comme l’Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA) et la Banque mondiale pourraient fournir un soutien financier et technique, accélérant ainsi la transition énergétique.





Un Futur Prometteur, Mais Délicat





Si ces solutions sont mises en œuvre, les résultats pourraient être spectaculaires : un accès à l’électricité pour 85 % de la population d’ici 2030, une réduction des émissions de CO₂ de 70 %, et des économies cumulatives de 100 millions d’euros sur les importations de combustibles fossiles. En parallèle, les secteurs des énergies renouvelables pourraient créer 5 000 emplois directs et indirects, stimulant ainsi une économie en difficulté.





Cependant, la route vers ce futur n’est pas sans obstacles. Le financement reste un défi majeur dans un pays où les ressources budgétaires sont limitées. La corruption et le manque de gouvernance pourraient également ralentir la mise en œuvre de ces projets.





Les Comores au Tournant Énergétique





Les Comores se trouvent à un moment décisif de leur histoire. Le choix est clair : continuer à dépendre des combustibles fossiles coûteux et polluants, ou investir dans des solutions renouvelables qui promettent une indépendance énergétique, une croissance économique, et une résilience climatique.





La transition énergétique est plus qu’une nécessité pour ce petit archipel — c’est une opportunité de briller sur la scène mondiale. Les Comores peuvent devenir un modèle pour d’autres petites nations insulaires confrontées aux mêmes défis, prouvant qu’un futur durable est possible, même dans les contextes les plus difficiles.





Dr. Fahad MAOULIDA