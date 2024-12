Le président Azali a une pensée toute particulière pour les habitants de l'ile comorienne de Mayotte. Soutien et solidarité envers les frères et soeur

Communiqué de Beit-salam

Soutien et solidarité envers les frères et soeurs de l'ile comorienne de Mayotte







A la suite du passage du cyclone CHIDO dans l'archipel, au nom de la nation entière, le Président AZALI Assoumani a une pensée toute particulière pour les habitants de l'ile soeur de Mayotte, durement frappée par ce phénomène naturel dévastateur. A la suite du passage du cyclone CHIDO dans l'archipel, au nom de la nation entière, le Président AZALI Assoumani a une pensée toute particulière pour les habitants de l'ile soeur de Mayotte, durement frappée par ce phénomène naturel dévastateur.





Ainsi, en ces moments de grande épreuve, il exprime ses condoléances émues et sa compassion aux familles endeuillées, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.





Il exprime sa solidarité la plus sincère à ses frères et sœurs mahorais et plus particulièrement aux sinistrés.





Il reste convaincu qu'en dépit de la violence du cyclone, ayant causé des dégâts humains et matériels considérables, la force et la résilience de nos frères et sœurs Mahorais permettront de surmonter cette dure





Le Président est en outre, convaincu que malgré les difficultés rencontrées au lendemain de cette terrible catastrophe, Mayotte saura se relever avec courage et détermination.





Il s'engage, alors, à accompagner les efforts de reconstruction tout en apportant son soutien moral et matériel, pour venir en aide aux sinistrés.





Le Président appelle enfin à la solidarité collective et à l'entraide, et encourage, dans ce sens, toutes les initiatives visant à contribuer à soulager la souffrance des sinistrés.





Beit-Salam, le 15/12/2024

Contact :

communication@beit-salam.km

www.beit-salam.km

Titre et image ©La rédaction