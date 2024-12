Instauration d'un couvre-feu à Mayotte

©Préfet Mayotte

Information des élus et de la population





Notre île a été touchée par le cyclone le plus violent depuis 1934. En plus des décès et des disparitions tragiques, 90% des infrastructures ont été détruites, de nombreuses maisons et bâtiments ont perdu leur toit.





Depuis samedi 14, la Préfecture a travaillé à rétablir les points d'entrée et de circulation essentiels de l'île: le port de Longoni, l'aéroport de Petite-Terre et les routes. Aujourd'hui, ils fonctionnent tous. Un pont aérien entre Mayotte, la Réunion et l'Hexagone est établi et permet la livraison de plus de 100 tonnes de matériel par jour. Des renforts et des moyens atterrissent tous les jours pour porter secours aux victimes du cyclone.





La sécurité de nos compatriotes et la protection de leurs biens est dans cette période primordiale. C'est pourquoi le Préfet de Mayotte a instauré un couvre-feu jusqu'à nouvel ordre. Il s'applique de 22h00 à 4h00 du matin. À ces horaires, il est interdit à toute personne de se déplacer sur le département à l'exception des forces de sécurité intérieure, des services de secours et des services concourant à la gestion de crise.





Préfet de Mayotte