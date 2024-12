Dimani en ordre de bataille pour la réélection du député Zoubeiri

LA NOTABILITÉ APPELLE À LA SAUVEGARDE D'UNE INDÉPENDANCE ADMINISTRATIVE RETROUVÉE !





Dimani en ordre de bataille pour la réélection de Mohamed Zoubeiri Ahmed







À quelques jours de l'ouverture officielle des campagnes électorales pour les législatives de janvier 2025, la notabilité de Dimani s'est rassemblée ce vendredi à Sidjou, après la grande prière de Djouma'an, pour sceller leur soutien indéfectible à leur fils, l'Honorable Mohamed Zoubeiri Ahmed.





Conduits par des figures emblématiques telles que Soultoin Ismaila Abdou, Soulé Abdou et Hassani Oumouri, ces grands piliers de la région ont unanimement affirmé leur conviction : Zoubeiri incarne le renouveau et la continuité du développement pour Dimani. Ce consensus témoigne d’un esprit d’unité et de détermination à faire de cette élection une nouvelle page glorieuse pour leur région. Les discours vibrants prononcés ont galvanisé les esprits, plaçant la réélection de Zoubeiri dès le premier tour comme une mission commune et essentielle.





Le mot d’ordre est clair : Dimani est uni et indivisible. Ce slogan résonne comme un cri de ralliement pour un peuple prêt à prendre son destin en main. Plus qu’une élection, il s’agit de prouver que Dimani, à travers la réélection de Mohamed Zoubeiri Ahmed, est prêt pour son indépendance administrative et son épanouissement.





Cette candidature n’est pas seulement un choix politique, mais une démonstration de maturité et de préparation de la région à tracer son propre chemin, loin des divisions. L’heure est venue pour Dimani de confirmer sa force collective, et avec Zoubeiri à la barre, tous sont convaincus que la victoire est non seulement possible, mais inévitable.





Parti CRC - Convention pour le Renouveau des Comores