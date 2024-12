Départ à la retraite de 14 enseignants du Lycée Said Mohamed Cheikh de Moroni. La cérémonie dédiée aux enseignants retraités du Lycée Said Mohamed Che



Quatorze enseignants et un surveillant du Lycée Said Mohamed Cheikh de Moroni prennent leur retraite. Un hommage leur a été rendu par la communauté éducative lors d’une cérémonie organisée samedi 30 novembre par les responsables de cet établissement de référence, en présence du ministre de l’Éducation nationale. Quatorze enseignants et un surveillant du Lycée Said Mohamed Cheikh de Moroni prennent leur retraite. Un hommage leur a été rendu par la communauté éducative lors d’une cérémonie organisée samedi 30 novembre par les responsables de cet établissement de référence, en présence du ministre de l’Éducation nationale.





La cérémonie dédiée aux enseignants retraités du Lycée Said Mohamed Cheikh a été marquée par un esprit de réjouissance et de reconnaissance. Ce moment de célébration a permis au corps enseignant de saluer les parcours remarquables de quatorze enseignants et d’un surveillant, ayant consacré plusieurs décennies à l’éducation.





Pour honorer leur engagement dans diverses disciplines et rendre ce moment inoubliable, le proviseur du lycée a organisé cet événement au sein de l’établissement.





Ce fut une journée mémorable où enseignants, élèves et proches se sont réunis pour célébrer et exprimer leur gratitude envers les retraités. Le proviseur a souligné l’impact de leur dévouement au profit de l’éducation nationale, reconnaissant leur contribution significative à la formation de générations d’élèves.







"C'était une journée très mémorable pour marquer la reconnaissance et gratitude de ces grandes personnalités qui ont servi des générations, qui ont surtout marqué leur passage dans l'éducation", a déclaré Mohamed Ali Abdallah proviseur du lycée Saïd Mohamed Cheikh de Moroni. "C'était une journée très mémorable pour marquer la reconnaissance et gratitude de ces grandes personnalités qui ont servi des générations, qui ont surtout marqué leur passage dans l'éducation", a déclaré Mohamed Ali Abdallah proviseur du lycée Saïd Mohamed Cheikh de Moroni.





Présent à la cérémonie, le ministre de l’Éducation nationale a remercié ces enseignants pour leur rôle fondamental dans la réussite éducative des élèves, dont certains occupent aujourd’hui des fonctions importantes au sein du pays.





"Nous sommes réunis pour honorer des figures emblématiques, des éducateurs qui, après des années de service exemplaire, prennent aujourd'hui leur retraite. Ces professeurs ont marqué l'histoire de notre lycée et de notre pays car ils ont formé des générations entières dont une grande partie constitue aujourd'hui les cadres de notre pays" , a mentionné dans son discours Bacar Mvoulana Ministre de l'Éducation Nationale.





Ces enseignants, riches de plus de 30 ans de carrière, ont non seulement accumulé une expérience précieuse, mais ont également inspiré leurs collègues par leur engagement exemplaire et leur passion pour l’enseignement.





Houssamidineben Ahmed