Cyclone Chido à Mayotte : La Grande Mosquée de Paris lance un appel aux dons

La Grande Mosquée de Paris lance un appel aux dons pour « aider les Mahorais à surmonter cette tragédie »







La Grande Mosquée de Paris a lancé mardi un appel aux dons auprès des musulmans de France pour « aider les Mahorais à surmonter cette tragédie », après le passage dévastateur du cyclone Chido à Mayotte. « Mayotte affronte une situation d’urgence humanitaire sans précédent (...). Face à cette catastrophe de grande ampleur, face à tant de détresses humaines, la Grande Mosquée de Paris se mobilise et lance un appel urgent à la générosité de toutes et tous », écrit le recteur Chems-eddine Hafiz La Grande Mosquée de Paris a lancé mardi un appel aux dons auprès des musulmans de France pour « aider les Mahorais à surmonter cette tragédie », après le passage dévastateur du cyclone Chido à Mayotte. « Mayotte affronte une situation d’urgence humanitaire sans précédent (...). Face à cette catastrophe de grande ampleur, face à tant de détresses humaines, la Grande Mosquée de Paris se mobilise et lance un appel urgent à la générosité de toutes et tous », écrit le recteur Chems-eddine Hafiz dans un communiqué publié mardi soir.





Il prie ainsi « les musulmans de France et toutes les mosquées » de « contribuer aux collectes de dons en faveur d’organisations à l’œuvre sur le terrain », listant les sites de la Protection civile, le Secours populaire, la Fondation de France et la Croix-Rouge. « La générosité, la solidarité et l’aide aux démunis sont des valeurs de l’islam : incarnons-les en toutes circonstances. (...) Ensemble, nous pouvons aider les Mahorais à surmonter cette tragédie et se reconstruire un avenir heureux et plus sûr », plaide-t-il encore.