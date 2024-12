Cyclone CHIDO : Les iles Comores doivent potentiellement se préparer au pire !

13/12/2024 : CHIDO au Nord de Madagascar. L'archipel des Comores doit potentiellement se préparer au pire!







Le cyclone intense CHIDO transite au Nord de la grande île aujourd'hui. Des conditions cycloniques potentielles violentes sont attendues dans ce secteur. Fortes pluies et mer dangereuses accompagnent le passage du phénomène. Cette nuit les conditions météorologiques s'améliorent. Mais en attendant, restez à l'abri et ne sortez en aucun cas!! Le cyclone intense CHIDO transite au Nord de la grande île aujourd'hui. Des conditions cycloniques potentielles violentes sont attendues dans ce secteur. Fortes pluies et mer dangereuses accompagnent le passage du phénomène. Cette nuit les conditions météorologiques s'améliorent. Mais en attendant, restez à l'abri et ne sortez en aucun cas!!





Lorsque l'on regarde les archives, on peut dire que l'archipel des Comores pourrait vivre un épisode cyclonique comparable à KENNETH (2019) ou KAMISY (1984). C'est dire l'ampleur de la menace qui pèse sur les îles. Le passage au plus près aura lieu demain probablement au stade de cyclone intense. Préparez-vous, mettez vous à l'abri, suivez de très près l'évolution de la situation. Et bien évidement respectez scrupuleusement les consignes diffusées par les autorités!!





Archipel des Comores : Le risque d’impact direct est de 60 à 80% pour Mayotte, Anjouan et Moheli. Selon la trajectoire officielle du CMRS, le centre du phénomène devrait traverser l’archipel en journée de samedi. À ce stade, un passage à proximité immédiate des 3 îles au stade de cyclone intense est le scénario retenu. Toutefois, l’incertitude à cette échéance est encore importante. La marge d’erreur à 24h est de l’ordre de 85 km, ce qui peut changer la donne.





Dans tous les cas, une dégradation avec potentiellement des conditions cycloniques violentes, avec pluies intenses et mer extrêmement dangereuses sont possibles. Des alertes sont en cours, les habitants de l’archipel des Comores sont donc invités à se préparer potentiellement pire et à suivre de très l’évolution de la situation via l’ANACM et Météo France Mayotte. L'épisode cyclonique pourrait être l'équivalent d'un KENNETH (2019) ou d'un KAMISY (1984).