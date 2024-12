Colonel Azali et le non respect du protocole...au Sénégal. Qu’est-ce qui nous donne raison de nous mêler des effets protocolaires d’un pays ? Si le Sé

COLONEL AZALI ET LE NON RESPECT DU PROTOCOLE...AU SENEGAL







Lors de son séjour au Sénégal, le colonel Assoumani Azali, président du régime en place aux Comores, est reçu par la ministre des affaires étrangères sénégalaises Mme Yassine Fall. C'est dans le cadre de la commémoration du 80ème anniversaire du massacre des tirailleurs africains en France en 1944, pendant la deuxième guerre mondiale. Où est le problème ? Reçu par la ministre des affaires étrangères ou le président ou le premier ministre, « ça lui fera quoi et ca fera quoi aux Comores ? » Je déteste le régime d'Azali, son président m'insupporte. Ses autorités me donnent de la nausée, ses soutiens et affriolés me égueulent, mais je ne me laisse pas emporter par le ridicule.





« Peu importe l’autorité »





Qu’est-ce qui nous donne raison de nous mêler des effets protocolaires d’un pays ? Si le Sénégal a choisi accueillir le président du pouvoir en place aux Comores, Assoumani Azali, par la ministre des affaires étrangères, c’est quoi le souci ? Oui les uns sont accueillis par le chef de l’Etat sénégalais Bassirou Diomaye Faye, les autres par le premier ministre Ousmane Sonko et le colonel Azali a été accueilli par la ministre des affaires étrangères Mme Yassine Fall. Que sait-on des rangs et des considérations des membres de gouvernements au Sénégal ? Sinon, on doit s’inquiéter des virés ridicules à Dakar ? Du Macky Sall le 06 décembre 2018 à Bassirou Diomaye Faye le 1er Décembre 2024, pourquoi, c’est toujours le même colonel au costume bleu ?





« Des protocoles qui tournent vers le ridicule »





Le souci et le non respect du protocole présidentiel au Sénégal. Le souci est que c’est la deuxième fois qu’il s’expose au tapi du ridicule. La première fois c’était le jeudi 6 décembre 2018, après être tombé à l’Université des Comores, en plein discours. Alors, lors de l’inauguration du musée des civilisations noires au Sénégal, et après que le président sénégalais de l’époque Macky Sall, a coupé le ruban… Colonel Azali a emprunté les ciseaux et a coupé bassement le ruban puis a distribué les morceaux aux imminentes personnalités présentes. Deuxièmement c’est ce dimanche 1er Décembre 2024, lors de la commémoration du 80ème anniversaire du massacre des tirailleurs africains en France en 1944, encore au Sénégal.





« Et si ce n’est pas une atteinte des facultés cognitives »





Colonel Azali, nous inquiète trop quant à sa faculté. N’est-il pas atteint par les DFT ? Avec son nouveau comportement, les dires peuvent se confirmer. Au Sénégal, Azali était dans le non respect du protocole présidentiel. Il se levait en même temps que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, pour serrer la main au président mauritanien, Mohamed Ould El-Ghazaouan, alors qu’il devrait rester assis pour attendre son tour. Le ridicule trainait sous les yeux d’un bon monde. Ignoré, le colonel a remis sa main qui n’a pas été serré en place… Là, ce comportement inquiète les comoriens conscients. Il laisse présager des démences fronto-temporales, en tout cas, des dégénérescences fronto-temporales. On doit se poser des questions sur la faculté du colonel.





Said Yassine Said Ahmed

COMORESplus