Ce que l'on sait de la rencontre entre la ministre Fatima et Dr Laila bint Ahmed bin Awad al Najjar

Sommet (CESAO du 8 -10 Décembre 2024, sur la matrice juste de Genre et droit)







Rencontre entre Mme FATIMA AHAMADA Ministre de la Promotion du Genre, de la Solidarité et de l'Information et Son Excellence Docteur LAILA BINTI AHMED AWAD AL NAJJAR, Ministre du Développement Social du Sultanat d'Oman. Cette rencontre a eu lieu en marge de la 12ème session du Comité des Femmes de la Commission Économique et Sociale des Nations Unies pour l'Asie Occidentale (CESAO), un événement qui a permis d'aborder des questions cruciales concernant les droits des femmes et leur autonomisation.





Les deux ministres ont abordé plusieurs sujets, notamment les droits des femmes, la violence basée sur le genre, les mariages précoces et l'autonomisation des femmes.





La lutte contre la violence basée sur le genre a été un point central des discussions. Les deux personnalités ont souligné l'importance d'adopter des lois plus strictes et de mettre en place des programmes de sensibilisation pour protéger les femmes et promouvoir une culture de non-violence.





Les droits fondamentaux des femmes, tels que le droit à la santé, à l'éducation et à une vie sans violence, ont également été abordés.





Les deux ministres ont discuté des stratégies visant à renforcer l'autonomisation des femmes dans leurs pays respectifs. Elles ont souligné l'importance d'améliorer l'accès à l'éducation et aux opportunités économiques pour permettre aux femmes de jouer un rôle actif dans le développement social et économique.





Cette rencontre constitue une avancée significative dans le dialogue entre les Comores et le Sultanat Oman sur les questions liées à la promotion des droits des femmes. Les échanges fructueux entre Mme FATIMA AHAMADA et Dr LAILA BINTI AHMED AWAD AL NAJJAR ouvrent la voie à une collaboration renforcée pour lutter contre les inégalités de genre et améliorer la condition féminine dans leurs pays respectifs. La volonté commune d'agir pour l'autonomisation des femmes témoigne d'un engagement fort envers un avenir plus équitable.





