Élections : Belou s'adresse aux candidats et candidates du parti CRC. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter une très bonne année 2025, à vous et à l

LETTRE À NOS CANDIDATS ET CANDIDATES





LE SECRETAIRE NATIONAL, YOUSSOUFA MOHAMED ALI





Mesdames et Messieurs, très cher (es) camarades







À l'aube du premier tour des élections législatives, dans moins de deux semaines, je tiens à vous adresser mes encouragements les plus sincères pour vos campagnes respectives à Ndzuwani, Mwali et Ngazidja.





Je voudrais tout d'abord vous souhaiter une très bonne année 2025, à vous et à l'ensemble de vos familles. La campagne que nous menons ensemble dans nos régions constitue une bataille honorable, renforçant notre résilience politique et mettant en lumière notre engagement inébranlable à servir notre pays, sous la vision éclairée de Son Excellence, le Président Azali Assoumani.





Soyez fiers de votre engagement, quels que soient les défis rencontrés. Vous portez haut les valeurs qui ont toujours guidé notre mouvement. Restez mobilisés sur le terrain, et faites rayonner notre projet politique, une aventure collective au service du bien commun.





En cette période électorale, il est essentiel de défendre avec fierté les idées qui façonnent notre parti depuis près de 25 ans. Faites preuve de patriotisme et de détermination, en mettant en avant les réalisations du Chef de l'Etat auprès des électeurs et des électrices.





Nous avons tous de quoi être fiers du chemin parcouru sous sa direction. Les infrastructures routières sont presque toutes achevées, la construction de l'hôpital de référence touche à sa fin, et des projets d'envergure en matière d'eau, d'électricité, ainsi que des infrastructures solaires et hydrauliques, sont en cours de réalisation dans tout le pays. La régularité des salaires est maintenue, les fonctionnaires ont bénéficié de trois avancements et une augmentation de la valeur indiciaire pour améliorer leurs pouvoirs d'achat. Le soutien à l'entrepreneuriat jeune se poursuit avec des facilités créées et des appuis constants à la création d'entreprises.





Des recrutements ont été opérés partout notamment au sein de l'armée et de la police. Le chantier de modernisation de nos forces de sécurité et de défense a permis d'instaurer la discipline dans les rangs et promouvoir une armée républicaine au service de la Nation.





Dans les secteurs de l'éducation, de l'agriculture, de la pêche, de l'autonomisation de la femme et de l'insertion professionnelle des jeunes, nous pouvons observer des progrès significatifs. Notre pays, après le passage difficile de la COVID-19, se redresse sur la voie de la croissance économique. Le rayonnement international de notre nation, le succès de la présidence comorienne de l'Union africaine symbolisé par le dynamisme du chef de l'État et les exploits des Cœlacanthes en sont des preuves éclatantes.





Mesdames et Messieurs,





La transformation économique de notre pays est un projet ambitieux qui prendra du temps, mais nous avons déjà amorcé et remporté une grande partie de ce chantier. Vous êtes, et serez, les véritables porteurs de la vision du Président de la République. La prochaine législature est décisive pour consolider les acquis et amorcer le deuxième cycle du Plan Comores Émergent (PCE), qui s'étend de 2026 à 2030.





C'est pourquoi je vous encourage à rester fermes, à mettre en lumière les actions du Chef de l'État, et à être à l'écoute des préoccupations actuelles des citoyens afin de renforcer les liens entre l'État et la population. Le renouveau est en marche.





Soyons modestes et humbles durant toute la campagne. Restons unis, solidaires et porteurs d'un avenir prometteur.





Multiplions les appels à la paix et à la sécurité. Continuons à œuvrer pour le bienêtre de notre population et mobilisons-nous pour encourager la participation massive des électeurs aux urnes le 12 janvier prochain. Ensemble, faisons triompher la vague bleue.





YOUSSOUFA MOHAMED ALI