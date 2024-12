Belou : Le Gouvernement mettra tout en œuvre pour que notre stade soit homologué

Un grand honneur d'avoir reçu le sélectionneur national à Kadaani. Ce fut l'occasion de lui exprimer toute notre gratitude pour son travail exceptionnel avec les Cœlacanthes. Un grand honneur d'avoir reçu le sélectionneur national à Kadaani. Ce fut l'occasion de lui exprimer toute notre gratitude pour son travail exceptionnel avec les Cœlacanthes.





L'engouement du peuple comorien et le soutien sans faille du Gouvernement ont été essentiels dans cette aventure. Grâce à son leadership, le coach a su instaurer une cohésion et une discipline qui ont permis à notre équipe de décrocher une deuxième qualification historique pour la CAN 2025, terminant fièrement premiers de leur groupe.





Un moment inoubliable pour le football comorien, aux côtés des grandes nations africaines telles que le Maroc, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Cette victoire est le fruit de l'unité et de la détermination collective. Nous continuerons à soutenir nos Cœlacanthes pour une performance optimale à la CAN 2025 et visons déjà la qualification pour la Coupe du Monde 2026.





Le Gouvernement mettra également tout en œuvre pour que notre stade soit homologué, afin de recevoir les matchs restants de la qualification de la Coupe du Monde à domicile, chez nous aux Comores.





Youssoufa Mohamed Ali